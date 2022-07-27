Производитель лифтов Otis продает свой бизнес в России
Один из старейших и крупнейших производителей подъемного оборудования американская компания Otis решила продать бизнес в России
Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.
"Тщательно изучив глобальные влияния и последствия тянущегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставки и ужесточения правил, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым", - отметили в компании.
Продажа бизнеса стала следующим шагом за мартовским решением компании прекратить принимать заказы на новое оборудование и инвестировать в операции в России.
"Мы по-прежнему надеемся на восстановление мира и стабильности в регионе. Мы продолжим вносить свой вклад в текущие усилия по оказанию помощи и гуманитарной помощи в Украине", - отметили в компании.
Otis продаст 100% доли бизнеса Ice Development. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.
Известно, что Ice Development – российская инвестиционная компания, специализирующаяся на секторе недвижимости и осуществляющая наблюдение за масштабными проектами жилищного строительства и реставрации зданий.
Отмечается, что после передачи ей права собственности Ice Development планирует возобновить производство в полном объеме на производственной площадке "Отис" в Санкт-Петербурге под новым брендом.
- 21 июля компания-производитель бурбона Jim Beam заявила, что продает бизнес в России и покидает рынок страны-агрессора. Известно, что в российском представительстве Jim Beam работало более 250 человек.
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