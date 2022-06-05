Производитель из Южной Кореи прислал в Украину 5000 пуленепробиваемых пластин, - СМИ
Южнокорейские бронепластины имеют сертификат качества 4-го уровня и способны выдерживать бронебойные пули
Об этом сообщает издание Hankyung.
"Пуленепробиваемая пластина, которая выдерживает бронебойные выстрелы снайперских винтовок, спасет жизнь многим украинцам", - подчеркнул руководитель отдела композиционных материалов Welcron Ким Чон Су.
Отмечается, что компания Welcron держит первенство среди производителей пуленепробиваемых пластин в Корее.
Пуленепробиваемая пластина Welcron изготавливается путем ламинирования специального волокна, полиэтиленовой ткани со сверхвысокой молекулярной массой (UHMWPE), которая крепче стали.
Она формируется под действием тепла и высокого давления в вакуумном прессе. В процессе производства склеивается специальная керамика.
При попадании пули специальная керамика разбивает ее, а ткань UHMWPE за ней улавливает осколки и предотвращает деформацию задней части пуленепробиваемой пластины.
- Напомним, страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины . Представители США, Австралии, Канады, Чили, Японии, Республики Корея и Новой Зеландии в совместном заявлении отметили, что у них серьезные опасения по поводу гуманитарного кризиса в Украине.
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