Об этом сообщает издание Hankyung.

"Пуленепробиваемая пластина, которая выдерживает бронебойные выстрелы снайперских винтовок, спасет жизнь многим украинцам", - подчеркнул руководитель отдела композиционных материалов Welcron Ким Чон Су.

Отмечается, что компания Welcron держит первенство среди производителей пуленепробиваемых пластин в Корее.

Пуленепробиваемая пластина Welcron изготавливается путем ламинирования специального волокна, полиэтиленовой ткани со сверхвысокой молекулярной массой (UHMWPE), которая крепче стали.

Она формируется под действием тепла и высокого давления в вакуумном прессе. В процессе производства склеивается специальная керамика.

При попадании пули специальная керамика разбивает ее, а ткань UHMWPE за ней улавливает осколки и предотвращает деформацию задней части пуленепробиваемой пластины.

Напомним, страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины . Представители США, Австралии, Канады, Чили, Японии, Республики Корея и Новой Зеландии в совместном заявлении отметили, что у них серьезные опасения по поводу гуманитарного кризиса в Украине.

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