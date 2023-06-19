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Производитель F-16 заявил о готовности обучать украинских пилотов, если страны НАТО передадут Киеву самолеты

19 июня, 2023 понедельник
15:17
Мир F-16

Глава американской компании Lockheed Martin, одного из лидеров оборонной промышленности США, заявил, что производитель F-16 готов обучать украинских пилотов

Главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон сказал об этом в интервью британской газете Financial Times.

"Мы готовы не только восполнить потребности в новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы", - сказал Сент-Джон.

Он подчеркнул, что решение может быть принято только в результате переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками. Сам производитель никак не влияет на решение о передаче истребителей Украине.

Следует отметить, что о готовности передать Украине F-16 еще не объявила ни одна страна.

  • 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
  • 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
  • Один из лидеров "авиационной коалиции" - Нидерланды - 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартует в ближайшие месяцы.
  • 15 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что обучение ВСУ на истребителях уже началось.
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