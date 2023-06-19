Главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон сказал об этом в интервью британской газете Financial Times.

"Мы готовы не только восполнить потребности в новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы", - сказал Сент-Джон.

Он подчеркнул, что решение может быть принято только в результате переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками. Сам производитель никак не влияет на решение о передаче истребителей Украине.

Следует отметить, что о готовности передать Украине F-16 еще не объявила ни одна страна.