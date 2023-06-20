Производитель F-16 готов приобщиться к обучению пилотов и техников ВСУ

Об этом сказал операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон, сообщает Financial Times.

По словам Сент-Джона, любое решение по участию Lockheed Martin в обучении украинцев будет принято только после обсуждения между Украиной, США и другими западными союзниками.

"Мы готовы не только удовлетворить потребность в новых самолетах F-16, но и в любых модификациях F-16, а также в обучении, оборудовании и системах", – сказал он.

Операционный директор Lockheed Martin отдельно отметил "невероятную способность" украинских военных к овладению западными системами вооружений, в частности изготовленными компанией управляемых реактивных систем залпового огня GMLRS и противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

"(Украинцы. – Ред.) очень быстро овладели использованием этих систем и применяли их с большой эффективностью, поэтому я более чем уверен, что украинские пилоты овладеют F-16 и смогут очень эффективно использовать его в кратчайшие сроки", – отметил Сент-Джон .

Он добавил, что Lockheed Martin в долгосрочной перспективе может рассмотреть создание производственной базы в Украине или соседней стране после завершения войны с Россией, чтобы "обеспечить постоянное присутствие для учений и технического обслуживания".