Производитель F-16 готов приобщиться к обучению пилотов и техников ВСУ
Американская оружейная компания Lockheed Martin готова помочь украинским пилотам и техникам в обучении и обслуживании своих истребителей F-16
Об этом сказал операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон, сообщает Financial Times.
По словам Сент-Джона, любое решение по участию Lockheed Martin в обучении украинцев будет принято только после обсуждения между Украиной, США и другими западными союзниками.
"Мы готовы не только удовлетворить потребность в новых самолетах F-16, но и в любых модификациях F-16, а также в обучении, оборудовании и системах", – сказал он.
Операционный директор Lockheed Martin отдельно отметил "невероятную способность" украинских военных к овладению западными системами вооружений, в частности изготовленными компанией управляемых реактивных систем залпового огня GMLRS и противотанковыми ракетными комплексами Javelin.
"(Украинцы. – Ред.) очень быстро овладели использованием этих систем и применяли их с большой эффективностью, поэтому я более чем уверен, что украинские пилоты овладеют F-16 и смогут очень эффективно использовать его в кратчайшие сроки", – отметил Сент-Джон .
Он добавил, что Lockheed Martin в долгосрочной перспективе может рассмотреть создание производственной базы в Украине или соседней стране после завершения войны с Россией, чтобы "обеспечить постоянное присутствие для учений и технического обслуживания".
- Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
- Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
- 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
- Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
- 15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".
- В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.
- Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.
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