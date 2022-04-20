Производитель дронов Switchblade подарил ВСУ 100 беспилотников, их отправят уже на этой неделе
Компания по производству дронов-камикадзе Switchblade уже на этой неделе пришлет Украине бесплатно сотню беспилотников Quantix Recon
Об этом сообщило ГУР Минобороны в Телеграмме со ссылкой на заявление компании.
"Производитель дронов-камикадзе Switchblade подарил Украине сто беспилотников Quantix Recon. Как говорится в сообщении компании, сто БпЛА Quantix Recon будет предоставлен независимо от других систем компании, поставляемых Украине правительством США", – сообщила разведка.
Дроны пришлют в течение этой недели, а дальше ожидаются и другие поставки.
"Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя", - сказал глава и исполнительный директор "AeroVironment" Вахид Наваби.
По его словам, полученная такими дронами информация позволит планировать операции без дополнительных рисков для украинских военных.
- Напомним, США передадут Украине 500 Javelin, 300 Switchblade, 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР.
- Белый дом США даст $800 млн дополнительной помощи Киеву, которые пойдут на артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, чтобы помочь украинским силам сдержать большое наступление России с Востока
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