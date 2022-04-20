Производитель дронов Switchblade подарил ВСУ 100 беспилотников, их отправят уже на этой неделе

Об этом сообщило ГУР Минобороны в Телеграмме со ссылкой на заявление компании.



"Производитель дронов-камикадзе Switchblade подарил Украине сто беспилотников Quantix Recon. Как говорится в сообщении компании, сто БпЛА Quantix Recon будет предоставлен независимо от других систем компании, поставляемых Украине правительством США", – сообщила разведка.



Дроны пришлют в течение этой недели, а дальше ожидаются и другие поставки.



"Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя", - сказал глава и исполнительный директор "AeroVironment" Вахид Наваби.



По его словам, полученная такими дронами информация позволит планировать операции без дополнительных рисков для украинских военных.

Напомним, США передадут Украине 500 Javelin, 300 Switchblade, 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР.

Белый дом США даст $800 млн дополнительной помощи Киеву, которые пойдут на артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, чтобы помочь украинским силам сдержать большое наступление России с Востока

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