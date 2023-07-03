Об этом информирует НАПК .

Эта компания является мировым лидером по продаже продуктов и товаров бытовой химии, с более чем 400 брендами, выпускаемыми на 280 предприятиях. Unilever поддерживает экономику России, уплачивая значительные налоги в госбюджет, тем самым внося свой вклад в продолжение войны России против Украины.

Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия – до сих пор есть у РФ.

"Unilever не может выступать против войны, параллельно содействуя военной машине Путина. Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет РФ помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников". Unilever имеет нового генерального директора - Хайна Шумахера, так что им нужен новый старт, потому что они должны соответствовать ценностям прав человека. Unilever должен покинуть Россию сейчас, или история запомнит ее соучастие в этой войне", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Британская корпорация имеет более 3 тыс. сотрудников в России. В 2022 году – 1,4% оборота и 2% чистой прибыли компании пришлось на долю российского бизнеса. Чистая прибыль компании выросла на 24,9% по сравнению с 2021 годом и составила €8,03 млрд, а вторжение возросло до €60,1 млрд (+14,5%). Продажи Unilever выросли во всех категориях, наибольший рост наблюдался в продажах косметики (+20,8%).

После полномасштабного вторжения России в Украину компания обещала прекратить импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако, за год войны, прибыль Unilever Russia выросла вдвое с 4,8 млрд рублей (€56 млн) в 2021 году до более чем 9,2 млрд рублей (€108 млн) в 2022 году. Благодаря этой значительной прибыли (+91%), ООО "Юнилевер Русь" увеличило свой капитал на +37% до 34,5 млрд рублей в 2022 году с 25,3 млрд рублей в 2021 году, соответственно заплатило около $50 млн налогов в бюджет РФ за 2022 год.

Unilever заявляла, что позиция компании не изменилась относительно ведения бизнеса в РФ, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж. Такие действия компании свидетельствуют о ее нежелание присоединиться к коалиции добропорядочного и ответственного бизнеса, избравшего сторону демократии и свободы. Финансируя госбюджет РФ значительными поступлениями, Unilever способствует российской экономике и, соответственно, поддерживает действия агрессора", - говорится в заявлении.

Что известно о спонсорах войны НАПК

Как отмечается на сайте НАПК, целью внесения в перечень международных спонсоров войны является сокращение ресурсов России для ведения войны через внесанкционные инструменты (не привлекая ресурсы стран-союзников). Также такой перечень служит для привлечения внимания в глобальном медийном пространстве к компании, объявленной "международным спонсором войны" и к войне в целом.

Чтобы быть исключенной из реестра, определенная компания должна:

выйти с российского рынка или прекратить ведение бизнеса с Россией;

или предоставить реалистичный достижимый в краткосрочной перспективе план выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его исполнение до определенной даты;

или прекратить все хозяйственные операции в России, оставив там лишь формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек.

16 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые исключило из перечня международных спонсоров войны первую компанию – ирландскую Peninsula Petroleum Limited .

По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.

23 июня, Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны китайского производителя автомобилей Geely.