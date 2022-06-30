Производитель чипсов "Люкс" возобновит работу своего завода в Киевской области на следующей неделе
Mondelez International Inc восстановит на следующей неделе завод в Вышгороде Киевской области, где компания производит чипсы бренда "Люкс"
Об этом сообщила представительница компании Mondelez International Inc агентству Reuters .
Компания планирует возобновить работу завода в Вышгороде по изготовлению чипсов "Люкс", пострадавшего из-за вторжения российских войск в Киевскую область в марте, отметили в компании.
В то же время бисквитная фабрика Mondelez в Тростянце Сумской области до сих пор не работает. Оккупанты нанесли ей большой ущерб.
Всего в компании оценивается ущерб от войны в Украине в $75 млн: были разрушены заводы, оборудование.
- Напомним, в марте из-за вторжения российских оккупантов Вышгородский район Киевской области пережил гуманитарную катастрофу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.17
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное