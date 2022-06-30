Об этом сообщила представительница компании Mondelez International Inc агентству Reuters .

Компания планирует возобновить работу завода в Вышгороде по изготовлению чипсов "Люкс", пострадавшего из-за вторжения российских войск в Киевскую область в марте, отметили в компании.

В то же время бисквитная фабрика Mondelez в Тростянце Сумской области до сих пор не работает. Оккупанты нанесли ей большой ущерб.

Всего в компании оценивается ущерб от войны в Украине в $75 млн: были разрушены заводы, оборудование.

Напомним, в марте из-за вторжения российских оккупантов Вышгородский район Киевской области пережил гуманитарную катастрофу.

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