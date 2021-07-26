Производитель боевых дронов Bayraktar заявил о намерении оснастить украинскими двигателями все модели беспилотников

Об этом заявил гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передает телеканал "Дом" .



"В наших планах также производство модернизированной техники, более современных летательных аппаратов. И мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя", - сказал Байрактар.



Сейчас турецкая компания снаряжает украинским двигателем безпилотник последнего поколения Akinci.



"Это одна из наших сейчас главных новинок. Ударный беспилотный аппарат, который оснащен украинским двигателем. Это технология, которой сейчас в мире обладают буквально считанные страны. Две-три страны. Это беспилотный аппарат нового поколения, он будет способен работать на стратегических дальних маршрутах" - сказал Байрактар.



Гендиректор Baykar Makina также назвал стратегическим сотрудничество Украины и Турции в сфере производства БПЛА.



"Отношения в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией, особенно в последние годы, получило стратегическое значение. Технология авиационной промышленности Украины - на высшем уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве. Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов ", - добавил Байрактар.

Напомним, ранее беспилотник Bayraktar с украинским двигателем установил рекорд по высоте полета среди турецких летательных аппаратов.

Ракета с беспилотника Bayraktar на учениях поразила цель с рекордного расстояния .