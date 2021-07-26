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Главная Общество Производитель боевых дронов Bayraktar заявил о намерении оснастить украинскими двигателями все модели беспилотников

Производитель боевых дронов Bayraktar заявил о намерении оснастить украинскими двигателями все модели беспилотников

26 июля, 2021 понедельник
10:37
Общество

Турецкая военная компания Bayrak Makina, которая производит боевые беспилотники Bayraktar, планирует устанавливать украинские двигатели на все модели своих дронов

Об этом заявил гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передает телеканал "Дом" .

"В наших планах также производство модернизированной техники, более современных летательных аппаратов. И мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя", - сказал Байрактар.

Сейчас турецкая компания снаряжает украинским двигателем безпилотник последнего поколения Akinci.

"Это одна из наших сейчас главных новинок. Ударный беспилотный аппарат, который оснащен украинским двигателем. Это технология, которой сейчас в мире обладают буквально считанные страны. Две-три страны. Это беспилотный аппарат нового поколения, он будет способен работать на стратегических дальних маршрутах" - сказал Байрактар.

Гендиректор Baykar Makina также назвал стратегическим сотрудничество Украины и Турции в сфере производства БПЛА.

"Отношения в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией, особенно в последние годы, получило стратегическое значение. Технология авиационной промышленности Украины - на высшем уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве. Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов ", - добавил Байрактар.

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