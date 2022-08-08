Производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине
Турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар"
Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью РБК-Украина .
"Владелец компании Baykar создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине", - сказал Боднарь.
Он подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.
"Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много разного, что высокотехнологично у нас и может быть использовано для этих летательных аппаратов. И до войны, и сейчас сфера оборонных технологий является одним из драйверов наших отношений. Несмотря на войну, наши компании продолжают выполнять свои обязательства. Возможно, не в таких объемах, как это было запланировано, но не покидают эту работу", – рассказал Боднарь.
- 19 июля исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не будет продавать беспилотники России .
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