English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине

Производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине

8 августа, 2022 понедельник
12:23
Экономика Bayraktar Байрактар

Турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар"

Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью РБК-Украина .

"Владелец компании Baykar создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине", - сказал Боднарь.

Он подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.

"Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много разного, что высокотехнологично у нас и может быть использовано для этих летательных аппаратов. И до войны, и сейчас сфера оборонных технологий является одним из драйверов наших отношений. Несмотря на войну, наши компании продолжают выполнять свои обязательства. Возможно, не в таких объемах, как это было запланировано, но не покидают эту работу", – рассказал Боднарь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
Турция
война с Россией
Читайте также:
7 августа, 2022 воскресенье
В Украине ликвидировали россиян, пытавших гражданских в Буче
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
7 августа, 2022 воскресенье
Запад предупредил Эрдогана о негативных последствиях сближения с Россией, - FT
Реджеп Ердоган
7 августа, 2022 воскресенье
Эрдоган после переговоров в Сочи отменил совместную пресс-конференцию и ужин с Путиным, - СМИ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.46
    Покупка 38.46
    Продажа 39.52
  • EUR
    Покупка 38.83
    Продажа 39.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
8 августа
13:54
пограничники
Петиция к Зеленскому о запрете въезда россиянам на 50 лет набрала необходимые для рассмотрения голоса
13:47
Медведев придумал еще одну причину начала войны РФ против Украины
13:37
Тайвань проведет военные учения с имитацией защиты от вторжения Китая
13:18
КГГА предупредила об ограничении движения транспорта в столице 13 августа
13:10
Виталий Захарченко
Сообщникам бывшего главы МВД Захарченко сообщили о подозрении
13:09
Разрушенное имущество, упущенная выгода: для определения убытков предприятий от агрессии РФ создана специальная методика
12:58
У Эрдогана есть рычаги влияния, чтобы стимулировать Путина к выполнению договоренностей, - посол Украины в Турции
12:56
Одна из работниц Запорожской АЭС попала в реанимацию из-за обстрелов оккупантов
12:49
Эксклюзив
Папа Римский хочет подтвердить близость с Украиной визитом в страну, - посол Украины в Ватикане Юраш
12:42
YouTube запустил автоматические субтитры на украинском языке
12:40
Бронежилеты, шлемы, тепловизоры: в Киеве разоблачили дельцов, пытавшихся продать импортированную для военных амуницию
12:31
Виталий Портников
Amnesty International рассчитывает на комплексы европейцев
12:30
Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения
12:28
В Черкасской области ПВО сбила вражескую ракету: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые
12:22
Эксклюзив
Если бы Запад помог Грузии в 2008 году так, как сейчас Украине, не было бы оккупации Крыма, – грузинский политолог Васадзе
11:55
Эксклюзив
Взрыв на Запорожской АЭС может накрыть всю Европу, - Згурец
11:46
В Украину прибыли первые три немецких артиллерийских установки "Гепард"
11:41
Эксклюзив
Россия в Грузии в 2008 году прощупывала реакцию мира на агрессию, - командир "Грузинского Легиона" Мамулашвили
11:33
Эксклюзив
У нас очень мало времени на освобождение пленных с таким врагом, как Россия - мать бойца "Азова"
11:18
В столице Финляндии за 5 минут демонтировали советский монумент "Мир во всем мире"
11:14
Левандовски забил первый гол за "Барселону"
11:00
Оккупанты ударили по Харькову, погиб человек, - мэр
10:53
"Здесь будет русская земля или выжженная пустыня": генерал РФ заявил о минировании Запорожской АЭС во всех важных местах
10:36
После инцидента с фанами "Фенербахче" посол Украины рассказал, как турки относятся к войне РФ против нашей страны
10:34
Эксклюзив
Семьи пленных из Азовстали планируют встретиться с властями, чтобы узнать состояние бойцов, - мать воина "Азова"
10:33
Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, - Энергоатом
10:25
Обновлено
Россия обстреляла окрестности Николаева
10:24
Инфографика
Курс валют на 8 августа: цена евро подскочила
10:22
В оккупированном Мариуполе газ пропал вместе с водой и электричеством спустя час после запуска, - горсовет
10:20
Эксклюзив
Россияне не могут организовать учебный процесс в школах Херсона, никто не хочет идти на сотрудничество, - депутат облсовета Хлань
10:16
Нацгвардейцы и ВСУ уничтожили в Харьковской области вражеских спецназовцев и склад с боеприпасами
10:12
Эксклюзив
Комбат ТрО "Азов" Кудряшов назвал "политическим" решение о лишении гражданства Корбана
09:56
Путин Эрдоган
Посол Украины в Турции пояснил, что стоит за заявлением Эрдогана об интересе Путина к "байракторам"
09:40
Инфографика
Около 42,3 тыс. оккупантов, 1811 танков и 754 дроны: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны в Украине
09:30
Из украинских портов отправились еще два судна с зерном
09:12
"Преступления "Азова", зависимость Киева и обстрелы Запорожской АЭС: СНБО опубликовал новые манипуляции РФ
09:09
мины
Британская разведка обнаружила запрещенное оружие, которое РФ массово использует на Донбассе
08:47
ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам
08:43
Эксклюзив
После ракетного удара по центру Винницы местные активнее стали реагировать на сигналы тревоги, - журналистка
08:36
В Донецкой области за сутки захватчики убили 5 мирных жителей, еще 17 - ранены
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV