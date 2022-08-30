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Производитель Bayraktar представил новый реактивный беспилотник, который будут производить в Украине

30 августа, 2022 вторник
21:58
Технологии

Baykar Makina представила второй прототип ударного сверхзвукового беспилотника Bayraktar Kizilelma ("Красное яблоко")

Об этом пишет aa.com.tr.

В городе Самсун на севере Турции 30 августа впервые был представлен беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma ("Красное яблоко"), разработка компании Baykar Makina.

Как рассказал турецким СМИ технический директор Сельчук Байрактар, новый БПЛА оснащен реактивным двигателем и современными датчиками для контроля. Он способен к "агрессивному маневрированию" и обладает искусственным интеллектом.

Боевая машина представлена в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST KARADENİZ на черноморском побережье Турции.

Дрон планируется выпускать и на заводе, который Baykar Makina собирается построить в Украине. Первый полет Kizilelma запланирован на 2023 год.

  • Напомним, турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".

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Турция
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