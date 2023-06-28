Производитель алкоголя Bacardi, обещавший уйти из РФ, увеличил прибыль филиала втрое, - СМИ
После начала полномасштабной войны в Украине Bacardi International заявила, что остановит экспорт алкоголя в Россию и заморозит инвестиции в рекламу. Известно, что в прошлом году компания утроила там прибыль
Об этом информирует Тhe Bell .
"После того, как анонс был растиражирован прессой, из текста исчезли обещания о прекращении экспорта и расходов на маркетинг (но они по-прежнему доступны в сохраненной версии страницы)", - пишет ведомство и добавляет, что финансовые показатели дочерней компании Bacardi ООО "Баккарди Рус" за год значительно выросли.
Сообщается, что в марте 2022 года Bacardi International опубликовала заявление на своем сайте, в котором осуждает нападение России на Украину. Компания обещала пожертвовать 1 млн долларов Красному Кресту и Корпусу Милосердия, прекратить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу.
Стоимость основных средств, выручка и чистая прибыль "Бакарди Рус" выросли по сравнению с 2021 годом. Компания продолжает контрактный разлив виски William Lawson's на заводе "Георгиевский". За октябрь 2022 года на завод поступило 227 тысяч литров дистиллята для производства виски. Расходы российского филиала на рекламу превысили в 2022 году 6,7 миллиарда рублей. Продукцию Bacardi можно купить и на временно оккупированных территориях Украины.
- По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАЗК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.
- 16 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые исключило из перечня международных спонсоров войны первую компанию – ирландскую Peninsula Petroleum Limited .
- 23 июня НАЗК внесло в перечень международных спонсоров войны китайского производителя автомобилей Geely.
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