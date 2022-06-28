Производитель алкогольных напитков Johnnie Walker, Guinness и Baileys уходит с российского рынка

Об этом со ссылкой на источники компании сообщает "Коммерсант".

Diageo является производителем таких брендов, как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan и т.д. Производитель временно прекратил отгрузку готовой продукции клиентам в России в марте. С этого времени компания продавала имеющиеся в России запасы продукции.

"После прекращения экспорта и продаж готовой продукции нашим клиентам в России в марте мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно 6 месяцев", – сообщил представитель компании.

По данным с сайта Diageo, в Россию компания поставляла продукцию в 70 тыс магазинов и 19 тыс ресторанов и баров.