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Производитель алкогольных напитков Johnnie Walker, Guinness и Baileys уходит с российского рынка

28 июня, 2022 вторник
17:00
Мир

Британская компания Diageo, производящая алкогольные напитки, покидает рынок РФ

Об этом со ссылкой на источники компании сообщает "Коммерсант".

Diageo является производителем таких брендов, как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan и т.д. Производитель временно прекратил отгрузку готовой продукции клиентам в России в марте. С этого времени компания продавала имеющиеся в России запасы продукции.
"После прекращения экспорта и продаж готовой продукции нашим клиентам в России в марте мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно 6 месяцев", – сообщил представитель компании.

По данным с сайта Diageo, в Россию компания поставляла продукцию в 70 тыс магазинов и 19 тыс ресторанов и баров.

  • Напомним, 7 июня стало известно, что гигант цифровых технологий IBM полностью покидает рынок России и увольняет персонал.
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