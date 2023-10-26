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В первую очередь нам нужны снаряды: генерал Кривонос о противостоянии врагу

26 октября, 2023 четверг
00:35
Война с Россией

Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ, отметил, что производить снаряды на территории нашей страны нужно было уже давным-давно, а при отсутствии артиллерийских снарядов инициатива будет не на нашей стороне

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"В начале 2020 года власти сократили 1300 работников на заводе "Артем", а на тот момент это было мощное предприятие, которое могло производить по 18 тыс. снарядов в год. Что касается перспективы, то в начале 2021 года производство могло расшириться до 360 тыс.снарядов в год. Если бы это предприятие работало на полную мощность, то за два года было бы около 700 тыс. снарядов. А при сегодняшнем расходе - это 70 дней активной артиллерийской войны по всему российско-украинскому фронту за счет даже собственных снарядов", - отметил генерал.

По его словам, на складах НАТО есть накопленные снаряды, необходимые Альянсу для решения стратегических задач в интересах тех государств, на чьих складах они хранятся.

"Капиталистические страны не могут позволить себе иметь или производить излишки, если нет нужды. Те снаряды, которые были у нас в огромном количестве после Советского Союза, из них часть была продана, часть была уничтожена во время взрывов наших складов в разные годы и при разных президентах. А еще часть была "успешно утилизирована" в течение 2012-13 годов, когда согласно приказу начальника Генштаба были расстреляны сотни тысяч снарядов под видом утилизации. И тогда, выстрелив такое количество боеприпасов, катастрофически снизили ресурс наших артиллерийских стволов", - рассказал Сергей Кривонос.

Кривонос подчеркнул, что важно понять, что производить снаряды на территории нашей страны нужно было уже давно.

"В первую очередь нам нужны снаряды. Когда началось наступление противника на Авдеевку, наша разведка сработала на отлично - своевременно обнаружила выдвижение вражеских колонн и предоставила координаты. Но количество артиллерийских снарядов в распоряжении наших артиллеристов было настолько мало, что мы не смогли нанести мощное огневое поражение врагу. Вот в чем проблема. Самое главное на войне – не храбрость на уровне первой траншеи, а заранее обнаружить противника и своевременно отреагировать, чтобы сорвать его намерения. На войне очень часто выигрывает тот, кто бьет первым. А при отсутствии артиллерийских снарядов инициатива будет не на нашей стороне", – пояснил военный.

По его мнению, если бы на Авдеевском направлении, когда враг пошел колоннами, украинские защитники смогли бы поднять большое количество дронов, которые уничтожали бы русских солдат и технику, то вражеское наступление было бы сорвано. А еще генерал добавил, что нужно решать проблему наличия различных калибров стрелкового оружия и артиллерийских систем в ВСУ.

  • 30 сентября Reuters со ссылкой на ответственное агентство ЕС проинформировали, что семь стран ЕС заказали боеприпасы по схеме закупок Европейского Союза с тем, чтобы срочно доставить Украине артиллерийские снаряды и пополнить исчерпанные запасы на складах стран Запада.
  • 17 октября в Defense newsсообщали , что французские оборонные компании увеличивают производство вооружений, в том числе 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, истребителей, зенитных ракет и самоходных артиллерийских установок.
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