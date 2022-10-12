Производит иранские дроны. К Таджикистану мир должен применить санкции как к государству, которое активно участвует в войне против Украины, - эксперт Семиволос
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал, что в Таджикистане работает иранско-таджикское предприятие по производству дронов-камикадзе, которым Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я думаю, что стоит рассмотреть и посмотреть не только на Китай, но и на Таджикистан. Поскольку именно там работает официально совместное с Ираном предприятие по производству дронов. Так, может, не следует сразу искать черную кошку в Китае, а посмотреть ближе." И вполне возможно, что как раз из-за серого экспорта Таджикистан получает те необходимые для комплектации дронов детали из западных стран и собирает эти дроны собственно на своих предприятиях", - сказал Игорь Семиволос.
Директор Центра ближневосточных исследований сообщил, что информация об иранско-таджикском предприятии по производству беспилотников появилась недавно.
"Информация об этом производстве появилась недавно. Насколько я понимаю, пока четких данных о том, сколько дронов там производится, неизвестно. Впрочем известно, что такое предприятие существует. И исходя из проверенной информации, я думаю, что следует серьезно присмотреться к Таджикистан, к фигуре Рахмона. Мир недооценивает этого азиатского диктатора, и, собственно, я думаю, что Таджикистан должен стать первым государством на применение санкций как страна, которая активно участвует в войне против Украины", - добавил он.
- С августа Иран тайно снабжает свои боевые дроны в Россию. РФ уже активно использует их в атаке городов Юга Украины, однако ВСУ уже научились их уничтожать, а Пентагон заявил , что они не стали технологическим прорывом РФ в войне против Украины.
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