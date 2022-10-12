Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что стоит рассмотреть и посмотреть не только на Китай, но и на Таджикистан. Поскольку именно там работает официально совместное с Ираном предприятие по производству дронов. Так, может, не следует сразу искать черную кошку в Китае, а посмотреть ближе." И вполне возможно, что как раз из-за серого экспорта Таджикистан получает те необходимые для комплектации дронов детали из западных стран и собирает эти дроны собственно на своих предприятиях", - сказал Игорь Семиволос.

Директор Центра ближневосточных исследований сообщил, что информация об иранско-таджикском предприятии по производству беспилотников появилась недавно.

"Информация об этом производстве появилась недавно. Насколько я понимаю, пока четких данных о том, сколько дронов там производится, неизвестно. Впрочем известно, что такое предприятие существует. И исходя из проверенной информации, я думаю, что следует серьезно присмотреться к Таджикистан, к фигуре Рахмона. Мир недооценивает этого азиатского диктатора, и, собственно, я думаю, что Таджикистан должен стать первым государством на применение санкций как страна, которая активно участвует в войне против Украины", - добавил он.

С августа Иран тайно снабжает свои боевые дроны в Россию. РФ уже активно использует их в атаке городов Юга Украины, однако ВСУ уже научились их уничтожать, а Пентагон заявил , что они не стали технологическим прорывом РФ в войне против Украины.

Украинская разведка сообщила , что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

Вооруженные Силы Украины уничтожили 60% из 86 единиц дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия уже запустила по Украине.