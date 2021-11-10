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Производил за 2,5 тыс. грн: СБУ разоблачила врача на подделке COVID-сертификатов

10 ноября, 2021 среда
13:18
Криминал

Служба безопасности разоблачила мошенника в Днепре, который ежедневно производил до 30 фейковых COVID-сертификатов о вакцинации

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, схему организовал врач пункта вакцинации одной из амбулаторий Днепра. Он выдавал сертификаты о вакцинации преимущественно единичным гражданам, не желавшим вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дия", а также работникам местных предприятий и клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу.

Личные данные невакцинированных граждан медработник вносил в электронную систему здравоохранения eHealth через комплексную медицинскую информационную систему Каштан, а вакцину списывал. Эта противоправная схема просуществовала несколько месяцев.

Как отмечает СБУ, правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из "групповых" сделок во время того, как ему передавали первый транш за девять поддельных сертификатов о вакцинации.

За внесение ложных сведений в электронную систему eHealth он брал по 2,5 тыс. грн с клиента.

В ходе обысков у злоумышленника изъяли 50 тыс. грн, а также печати и штампы разных медицинских учреждений и черновые записи с подтверждениями противоправной деятельности.



Организатору противоправной схемы планируется сообщить о подозрении по ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия по установлению всех причастных к схеме продолжаются. После обнаружения граждан, персональные данные которых врач противоправно внес в систему eHealth, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности.

СБУ подчеркнула, что за изготовление и использование фальшивок предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

  • Напомним, Минздрав работает над механизмом "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный COVID-сертификат о вакцинации.
  • За неделю 1-8 ноября полиция возбудила 118 дел за подлог COVID-документов.
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