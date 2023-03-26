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OPINION

Произведение с условным названием "Верхние ворота" стало бы концентрацией отвратительных персонажей

Лена Чиченина
26 мартa, 2023 воскресенье
20:08
Мнение

На самом деле эта вся ситуация с групповым изнасилованием в Верхних Воротах – не удивительна. К несчастью

Я почти уверена, если какой-нибудь писатель/ница или режиссер/ка напишет книгу или снимет фильм о подобном случае, то им придется столкнуться с негативной реакцией.

Потому что делать такое – непатриотично. Звучит дико, но это так.

Мы это наблюдали уже много раз. Ярче всего с "Племенем" Мирослава Слабошпицкого. Напомню, там речь идет о детском доме, в котором творится настоящая жесть: воспитатели заставляют девушек заниматься проституцией, происходят постоянные жестокие драки, тотальный беспредел и только главный герой решает этому противостоять.

А теперь вспомните, какой крик стоял вокруг этой ленты, особенно когда решалось, подадут ли ее на получение Оскара. "Так что же о нас подумают люди за границей!", "Режиссер ненавидит Украину!", "Зачем снимать такую грязь о своей?!!!!!!", "Авторы — агенты Кремля!!", "Они порочат нашу страну такими фильмами!!!".

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Особенно паньство возмущалось сцене, где героини делают кустарный аборт. "Зачем же показывать такое?! Режиссер болен!! Рука Москвы!!!". Хотя сцена эта, по-моему, одна из знаковых в нашем кино. Это показ граблей, на которые мы постоянно наступали. Этой героини очень больно, но она делает такую процедуру не в первый и не последний раз. Ибо уже в следующей сцене радостно бежит сдавать документы, чтобы заниматься проституцией в другой стране. Главный герой пытается остановить и порвать эти документы, за что она бросается на него и смертельно обижается.

Тысячи украинцев искренне возмущались тем, что за государственные деньги "позволили снять такое".

Тогда я написала статью о важности этого фильма, художественной ценности, почему именно его следует "отправлять" на Оскар, и что критический взгляд на себя, на свою страну — это правильно, так поступают цивилизованные, "взрослые" общества. Комментарии были просто огненные. Хорошо помню один из них: "Позор! Очередной сеанс самооплевывания!".

Извините, конечно, за такой эйджизм, но по типажу - это те, которые всю жизнь слышали, что украинское — это никчемное и больше никому не позволят себя оскорблять. Но такое поведение никогда не выглядит чувством собственного достоинства, а проявляется как невероятный комплекс жертвы.

Преимущественно это были люди постарше, где-то 50+. Извините, конечно, за такой эйджизм, но по типажу — это те, которые всю жизнь слышали, что украинское — это никчемное и больше никому не позволят себя оскорблять. Но такое поведение никогда не выглядит чувством собственного достоинства, а проявляется как невероятный комплекс жертвы.

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Есть популярное мнение, что история и искусство никогда никого не учит. Это верно, но не полностью. Все же культура, особенно массовая, помогает выработать какие-то паттерны поведения. Если мы и дальше будем бросаться на фильм/сериал/книгу, которые будут показывать Украину со всеми недостатками, мы от них никогда не избавимся.

А произведение с условным названием "Верхние ворота", судя по всему, стало бы концентрацией отвратительных персонажей.

Наибольшая отвратительность в том, что этот случай во многом отрицает тот тезис, который мы, как мантру, повторяем уже больше года. Что мы совсем другие, чем русские. Мы шокированы массовыми изнасилованиями на оккупированных территориях, а тут в тылу происходит точно то же самое, все село об этом знает и всем ок

А самая отвратительность в том, что этот случай во многом отрицает тот тезис, который мы, как мантру, повторяем уже больше года. Что мы совсем другие, чем русские. Мы шокированы массовыми изнасилованиями на оккупированных территориях, а тут в тылу происходит точно то же самое, все село об этом знает и всем ок. Смеемся над задрипанными тамошними селами и их бестолковыми жителями, над шубами за убитых мужчин, деревянными туалетами и ужасными семейными отношениями. Но что-то сейчас смеяться не очень-то и хочется.

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И это ведь не первый случай такой безнаказанности и толерантного отношения к жестокости. Я очень хочу верить в то, что мы действительно другие, чем россияне. Но это, наверное, касается только части украинцев, наиболее пассионарной. По крайней мере, пока. Остальные продолжают жить с психологией "маленького человека", какими-то средневековыми принципами и притворным, декоративным патриотизмом. Особенно в селах или райцентрах, где действительно это воспринимают как норму.

Если бы в моем родном городе произошло что-то похожее – я бы совсем не удивилась.

Но поскольку вокруг Верхних Ворот поднялась такая катавасия, то это действительно положительный знак. Если виновных справедливо накажут, это будет большая победа. К сожалению, это не значит, что подобные случаи не будут повторяться, но, по крайней мере, все больше людей поймет, что это ненормально. А потерпевшие будут знать, что могут получить помощь и поддержку, а не осуждение.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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