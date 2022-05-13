Произошел ментальный раскол. Зеленский объяснил, почему Украину возмутила идея Папы Франциска о "примирении" с Россией
Украинское общество не восприняло идею Папы Римского Франциска, когда два человека символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, пишет "Европейская правда".
"Я вам объясню, как наше общество на это реагирует: когда Папа молится за Украину, мы ему всегда благодарны. Когда он показывал на примере двух людей, которые несли украинский и российский флаги, что должна быть дружба, мы не смогли это воспринять", – сказал Зеленский.
Он объяснил это тем, что сейчас в Украине такое отношение к российскому флагу, его воспринимают как символ захватчиков.
"Произошел ментальный раскол, это уже не тот флаг, который поднимается на соревнованиях, на Олимпиадах. Сегодня это флаг, с которым они убивали нас. И у нас эта ассоциация. Сложно понять, когда это напрямую не касается вас", - добавил президент.
Отметим, что начиная с 24 февраля Папа Франциск занял активную позицию, целью которой является установление мира в Украине. О ситуации в нашем государстве он регулярно упоминает во время воскресных проповедей, но отказывается называть Россию виновницей войны. Однако для поиска мира он впервые в истории Ватикана самостоятельно отправился в посольство России, также провел телефонный разговор с лидером РПЦ Кириллом. Кроме того, он призвал к пасхальному перемирию, которое, к сожалению, не произошло. И обещал посетить Украину. А 11 мая встретился в Ватикане с супругами защитников Азовстали, которые просили его поддержки в попытке организовать гумкоридор для украинских воинов.
- Ложкой дегтя в искренних усилиях Понтифика прекратить войну в Украине стало намерение "примирения" Украины и России путем совместного участия представительниц двух народов в предпасхальном крестном ходе.
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