"Произносятся слова, недостойные Христовых слуг". Анджей Дуда просит Папу Римского вразумить РПЦ

Текст документа размещен на официальном сайте польского президента, рассказывает Еспресо.TV .



В нем Дуда просит понтифика оказать влияние на руководство Русской православной церкви (РПЦ), чтобы та прекратила поддерживать вторжение в Украину.



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"Вторжение России в Украину является грубым нарушением международного права и принципов мирного сосуществования между народами. При этом я с беспокойством отмечаю поддержку войны со стороны руководителей Русской православной Церкви, устами которых произносятся слова, недостойные Христовых слуг", - отмечает Дуда.



"Весь христианский мир должен решительно противостоять им", – считает Анджей Дуда.



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