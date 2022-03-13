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"Произносятся слова, недостойные Христовых слуг". Анджей Дуда просит Папу Римского вразумить РПЦ

13 мартa, 2022 воскресенье
16:26
Мир Анджей Дуда

Президент Республики Польша Анджей Дуда в воскресенье, 13 марта 2022 года, обратился с открытым письмом к главе католической церкви Папе Франциску

Текст документа размещен на официальном сайте польского президента, рассказывает Еспресо.TV .

В нем Дуда просит понтифика оказать влияние на руководство Русской православной церкви (РПЦ), чтобы та прекратила поддерживать вторжение в Украину.

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"Вторжение России в Украину является грубым нарушением международного права и принципов мирного сосуществования между народами. При этом я с беспокойством отмечаю поддержку войны со стороны руководителей Русской православной Церкви, устами которых произносятся слова, недостойные Христовых слуг", - отмечает Дуда.

"Весь христианский мир должен решительно противостоять им", – считает Анджей Дуда.

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Польша
папа Франциск
Анджей Дуда
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католики
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