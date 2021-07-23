Происхождение коронавируса: США назвали "безответственной" позицию Китая по проверкам ВОЗ

Об этом заявила представитель Белого дома Псаки, передает Интерфакс-Украина .

"Их позиция безответственная и откровенно опасна. Сейчас не время уклоняться", - заявила Псаки журналистам на брифинге в Белом доме.

Ранее заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исин заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и Пекин не согласен с этим планом. Он отметил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения коронавируса.