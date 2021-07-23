Происхождение коронавируса: США назвали "безответственной" позицию Китая по проверкам ВОЗ
Отказ Пекина от плана ВОЗ, который предусматривает второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае, в Вашингтоне расценивают как опасный и безответственный поступок
Об этом заявила представитель Белого дома Псаки, передает Интерфакс-Украина .
"Их позиция безответственная и откровенно опасна. Сейчас не время уклоняться", - заявила Псаки журналистам на брифинге в Белом доме.
Ранее заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исин заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и Пекин не согласен с этим планом. Он отметил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения коронавируса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.06
Покупка 27.06Продажа 27.29
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное