Об этом в эфире Еспресо заявил экс-глава ГП "НЭК "Укрэнерго" Юрий Касич.

"Экспорт электроэнергии не может быть. Это сверхтяжелое преступление. Если есть такие сомнения, нужно обращаться в правоохранительные органы. Я такого представить не могу, среди энергетиков такого цинизма быть не может", - заявил он.

По мнению Касича, физически возможно все, но этого быть не может.

"Есть телеметрия - измерения мощностей на каждой линии. В том числе внешнего периметра - экспорт или импорт. Они ежесекундно могут показывать мощность, которую мы получим или выдаем. Иногда ссылаются на сайты и говорят, вот в Венгрию выдача какая-то. Это не правильно. Мы параллельно работаем не только с Венгрией, а со Словакией, Польшей. Происходят технологические перетоки - в Венгрию ушло, но из Словакии пришло назад. Сальдо будет близко к нулю. Нет сегодня экспорта, есть небольшой импорт", - подытожил эксочильник Укрэнерго.