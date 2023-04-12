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OPINION

Происходят ли у нас реформы?

Юрий Богданов
12 апреля, 2023 среда
18:07
Мнение

На примере "либеральной налоговой реформы" покажу, как не надо делать. Ну или надо, чтобы точно ничего не вышло

Когда проходят успешные реформы, дерегуляция, модернизация, существенные изменения?

Для этого нужно, чтобы совпало несколько из следующих факторов:

1. Существует план, а не только абстрактные идеи "сделать хорошо". И план учитывает происходящее вокруг.

2. Когда от проведения указанных действий зависит сохранение власти или политического влияния. Сюда относятся давление партнеров, потому что на реформы "по требованию Запада" у нас традиционно идут исключительно тогда, когда деньги очень нужны. Кстати, именно поэтому я достаточно спокоен по поводу первых лет после войны и по восстановлению. Потому что без денег очень быстро можно потерять влияние и власть, а партнеры действительно ничего особенно радикального не требуют.

3. Электоральный запрос или риск потерять поддержку без определенных изменений. Здесь можно добавить наличие медийного ресурса у тех, кто реформы продвигает.

4. Элитарный запрос. Или у части элит. Ломание "коррупционных схем" или смена удобных кому-то правил — это сюда.

(Часто электоральный или элитарный запрос появляется только тогда, когда зажало до состояния "или делай, или сдохни" и это чувствуется физически. Именно поэтому произошли изменения в армии. Но только до определенного уровня. Ну, до уровня выживания. Именно поэтому что-то сдвинулось в медицине).

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5. Запрос части сообщества, находящейся под влиянием изменений. Или когда сообщество, заинтересованное в реформе, возникает на первых этапах реализации. Как было с реформой первого медицинского звена, где врачи и были первыми, кто получил выгоду от реформы.

6. Управленческая способность и политическое влияние довести план до конца.

Лучше, когда удается соединить несколько факторов.

Так вот. "Либеральная налоговая реформа", о которой говорят постоянно лет 10, – это об отсутствии составляющих для успеха.

1. Является ли сейчас либеральная налоговая реформа вопросом выживания страны? Нет. Угрожает ли непроведение такой реформы сохранению власти? Нет.

2. Вызывает ли эта реформа заинтересованность у значительной доли электората? Нет. Общество не очень-то в курсе, что именно им предлагают под видом налоговой реформы. А когда параллельно говорят о "рыночных тарифах" и "сокращении расходов бюджета как компенсаторный механизм", происходит следующее: примерно 10 млн пенсионеров и 4 млн "бюджетников" (среди которых 90% - не чиновники) думают, что в результате реформы они станут жить хуже.

3. Почему так? Потому что сторонники реформы готовы провести 4 круглых стола, сходить на десяток эфиров и встретиться с Подоляком для продвижения реформы. А скинуться 10 млн долларов для широкой политической и коммуникационной кампании уже как-то не очень. Ибо "народ тупой, что с ним говорить" и "всем и так понятно, что это нужно". Нет, народ не тупой. Нет, не всем понятно.

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Сторонники реформы готовы провести 4 круглых стола, сходить на десяток эфиров и встретиться с Подоляком для продвижения реформы. А скинуться 10 млн долларов для широкой политической и коммуникационной кампании уже как-то не очень. Ибо "народ тупой, что с ним говорить" и "всем и так понятно, что это нужно". Нет, народ не тупой. Нет, не всем понятно

4. Есть ли запрос на "либеральную налоговую реформу" у политических элит? Нет. Большинству политиков и ТОП-чиновников глобально пофигу. Есть та реформа или ее нет. Важно, чтобы бюджет сошелся, а выводить систему из равновесия сильного мотива нет.

5. Есть ли политическая воля у власти на эту реформу? Властям она не нужна. И предыдущим не была нужна. Потому что опять же политической репрезентации заинтересованных сил нет, общественного запроса нет, выживание страны сейчас не это определяет. В обратном власть не убедили.

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МВФ не должен думать о перезагрузке системы или мечтать об "украинском экономическом чуде". МВФ – это стабилизатор, реанимация, задача которой – чтобы пациент не сдох. Их требования что-то делать или нет — о равновесии, призванном обеспечить наше выживание.

МВФ не должен думать о перезагрузке системы или мечтать об "украинском экономическом чуде". МВФ – это стабилизатор, реанимация, задача которой – чтобы пациент не сдох. Их требования что-то делать или нет — о равновесии, которое призвано обеспечить наше выживание

Так, а что, нужна Украине либеральная налоговая реформа? Цель этого текста – не в ответе на этот вопрос. Я уверен, что проблема не в прудах.

Он о том, что вещи, которые могут продвигаться исключительно политическими инструментами, системной широкой коммуникацией, продвигаются поиском "агентов перемен" в каждой новой власти с подписанием меморандумов о взаимопонимании. И вот это – проблема. Которую нужно решать в собственных головах.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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