Происходят изменения, выталкивающие Россию с глобального рынка вооружений, - военный эксперт Самусь
Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что продолжается глобальное переформатирование геополитической карты мира
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Сейчас происходят глобальные геополитические изменения. Продолжается глобальное переформатирование геополитической карты мира. Китай, Индия, Египет будут позиционироваться новыми мировыми лидерами и не хотят присоединяться к войне России с Украиной, ни к одной из сторон. Региональные лидеры и страны, претендующие на глобальное лидерство, меняют свои позиции, пытаясь определить выгодные для себя условия", - заметил Самусь.
По словам военного эксперта, сейчас действительно происходят важные изменения, выталкивающие Россию с глобального рынка вооружений.
"Например, Индия с большим дисконтом сейчас покупает российскую нефть, но говорит, что действует в своих национальных интересах. Они продолжают проекты, которые начинали с Россией в оборонной промышленности, а новые проекты уже не будут подписывать и заключать с Россией, считая такие шаги рискованными в будущем. Так же будет происходить с большинством стран мира, которые не будут рисковать своей репутацией. Россия теряет свои технологические преимущества, которые имели на рынках Индии, Африки в сотрудничестве с Китаем. Сейчас происходят действительно важные изменения, которые выталкивают Россию с глобального рынка вооружений" , – подчеркнул Самусь.
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