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"Происходящее в Украине влияет и на Эстонию": Каллас заявила о выделении 380 млн евро на подготовку к защите от РФ

3 февраля, 2022 четверг
10:00
Мир Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что агрессия России против Украины влияет на Эстонию, и сообщила, что Великобритания увеличит военное присутствие в стране для повышения ее обороноспособности

Об этом пишет ERR.

"Мы давно говорим об укреплении потенциала сдерживания и обороны восточного крыла НАТО. Великобритания заявила, что удвоит здесь свои силы", - рассказала Кая Каллас.

По словам эстонского премьера, увеличение количества британских военных повысит обороноспособность Эстонии.

"Мы решили быстрее реализовать мероприятия, предусмотренные в программе развития государственной обороны, и направили туда 380 миллионов евро, чтобы быть готовыми. Это не только оборона, но и, например, необходимые для эвакуации населения действия, которые мы должны подготовить", - сообщила она.

Также Кая Каллас отметила, что сейчас прямая военная агрессия для Эстонии отсутствует, однако власти должны учитывать, что эскалация российской агрессии против Украины повлияет на всю Европу.

"Происходящее в Украине непосредственно влияет и на Эстонию. Украина находится в центре Европы, это касается европейской безопасности, европейской экономики и того, что из Украины могут приехать военные беженцы. Это касается и менее масштабных атак, например, в киберпространстве", - подчеркнула премьер-министр.

  • Напомним, ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания вдвое увеличит количество своих военных в Эстонии.

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