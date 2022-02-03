"Происходящее в Украине влияет и на Эстонию": Каллас заявила о выделении 380 млн евро на подготовку к защите от РФ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что агрессия России против Украины влияет на Эстонию, и сообщила, что Великобритания увеличит военное присутствие в стране для повышения ее обороноспособности
Об этом пишет ERR.
"Мы давно говорим об укреплении потенциала сдерживания и обороны восточного крыла НАТО. Великобритания заявила, что удвоит здесь свои силы", - рассказала Кая Каллас.
По словам эстонского премьера, увеличение количества британских военных повысит обороноспособность Эстонии.
"Мы решили быстрее реализовать мероприятия, предусмотренные в программе развития государственной обороны, и направили туда 380 миллионов евро, чтобы быть готовыми. Это не только оборона, но и, например, необходимые для эвакуации населения действия, которые мы должны подготовить", - сообщила она.
Также Кая Каллас отметила, что сейчас прямая военная агрессия для Эстонии отсутствует, однако власти должны учитывать, что эскалация российской агрессии против Украины повлияет на всю Европу.
"Происходящее в Украине непосредственно влияет и на Эстонию. Украина находится в центре Европы, это касается европейской безопасности, европейской экономики и того, что из Украины могут приехать военные беженцы. Это касается и менее масштабных атак, например, в киберпространстве", - подчеркнула премьер-министр.
- Напомним, ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания вдвое увеличит количество своих военных в Эстонии.
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