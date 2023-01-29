"Происходящее в Иране можно назвать последствиями их политики": Игнат прокомментировал взрывы в Иране

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ситуацию в Иране.

"Происходящее в Иране можно назвать последствиями их политики. Возможно, они по-другому будут направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления. Мы знаем, что Россия хочет получить от них оружие, которое у нее у нее дефиците – это баллистические ракеты, ударные беспилотники. Иран тоже понятно чего хочет от России. Плюс Россия уже обещала им самолеты. Иран тоже имеет врагов в регионе. Будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", - сказал он.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс 26 января прибыл в Тель-Авив, это произошло на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

В ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана: звуки взрывов слышали около нескольких предприятий.

29 января Минобороны Ирана заявило об атаке беспилотников на один из заводов ведомства.

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