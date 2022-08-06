Происходящее на Запорожской АЭС – это ядерный терроризм от РФ, – Ермак

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран-спонсоров терроризма", – отметил Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел Запорожской АЭС и призвал ввести санкции против всей российской атомной отрасли.

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и били по магистрали с водородом для ЗАЭС.

Из-за обстрела оккупантами промышленной площадки Запорожской АЭС был отключен один энергоблок

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