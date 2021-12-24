Происходит государственный переворот, о котором предупреждал Зеленский, все причастные будут привлечены к ответственности, - адвокаты Порошенко
Адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань считают, что сейчас происходит государственный переворот, о котором предупреждал президент Зеленский, и уверяют, что все причастные к юридическому произволу будут наказаны
Об этом адвокаты пятого президента Петра Порошенко заявили на срочном брифинге, передает Еспресо.TV.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей, залога в размере миллиарда гривен - это абсолютный абсурд с юридической точки зрения. Это нарушает закон, Конституцию и нормы Уголовно-процессуального кодекса, регулирующего порядок совершения таких действий в отношении народного депутата. Мы знаем, что в таком случае следственный судья обязан заранее сообщать народному депутату о рассмотрении ходатайств такого рода, но мы знаем, как последние дни и месяцы себя ведет президент, как себя ведет Офис генерального прокурора, как себя ведет Государственное бюро расследований и Печерский районный суд города Киева. Эти организации уже давно совершенно не обращают внимания на Конституцию и нормы Закона", - отметил Игорь Головань.
Адвокат добавил, что информация о залоге в размере миллиард гривен может быть правдивой, хотя соответствующие органы хранят молчание и комментариев не дают.
Головань подчеркнул, что подобные вещи - грубое нарушение Закона и уголовное преступление со стороны причастных лиц.
Адвокаты Петра Порошенко будут добиваться привлечения к ответственности всех причастных к такому произволу.
"Пока неизвестно, принял ли Печерский суд или какой-либо другой решение относительно Петра Порошенко. Мы ориентируемся на информацию в медиа, в том числе российских СМИ, которые подхватили новость, что якобы решение уже принято. Мы этого не знаем. Нам достоверно известно только то, что решение не принималось в присутствии адвокатов Петра Порошенко и в контексте вчерашней ситуации в ГБР, когда нас не пустили на громко анонсированный будто бы допрос 5-го президента из-за того, что они ждали Порошенко лично, а его адвокаты их не интересуют, им также не интересно, какие мы к ним имеем ходатайства, поэтому вполне ожидаемая ситуация, что ходатайство об аресте, если оно действительно было подано, они попытаются создать такие условия, чтобы оно было рассмотрено тайным способом. И чтобы обществу, адвокатам Порошенко это сообщили как факт", - заметил Илья Новиков.
По мнению адвоката Новикова, сейчас происходит тот государственный переворот, о котором предупреждал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, в форме уничтожения Офиса генерального прокурора. А именно - подчинение ОГПУ Офису президента. Адвокат считает, что нет другого органа, кроме ОПУ, который так сильно влияет на генеральную прокуратуру Украины.
- Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.
- СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
- Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января. Таким образом он не придет на допрос в ГБР.
- Офис генпрокурора согласовал назначение пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 1 млрд грн.
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