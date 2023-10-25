Происходит активизация врага по всей линии фронта, - заместитель командира 3-й ОШБр

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Происходит активизация врага по всей линии боевого столкновения, начиная от Луганщины и заканчивая Донетчиной и Херсонщиной. По всей линии фронта противник пытается нащупать слабые места в обороне ВСУ и сконцентрировать там свое внимание", - отметил Кудряшов.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ также добавил, что ситуация на Бахмутском направлении становится напряженной.

"На Бахмутском направлении противник прилагает усилия, враг выводит новые резервные подразделения. Мы ликвидируем бригаду, и противник вынужден подтягивать новые бригады, чтобы не допустить нашего продвижения. Противник пытается восстановить утраченное положение, но успеха не имеет. Именно это и является причиной активизации на линии" столкновения", - подчеркнул Кудряшов.

Сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана И. Сирко Олесь Маляревич отметил, что возле Бахмута инициатива находится на стороне ВСУ.

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что на Азовском побережье россияне развернули огромное количество тренировочных баз.























