Происходит активизация врага по всей линии фронта, - заместитель командира 3-й ОШБр
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов отметил, что враг пытается нащупать слабые места в обороне ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Происходит активизация врага по всей линии боевого столкновения, начиная от Луганщины и заканчивая Донетчиной и Херсонщиной. По всей линии фронта противник пытается нащупать слабые места в обороне ВСУ и сконцентрировать там свое внимание", - отметил Кудряшов.
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ также добавил, что ситуация на Бахмутском направлении становится напряженной.
"На Бахмутском направлении противник прилагает усилия, враг выводит новые резервные подразделения. Мы ликвидируем бригаду, и противник вынужден подтягивать новые бригады, чтобы не допустить нашего продвижения. Противник пытается восстановить утраченное положение, но успеха не имеет. Именно это и является причиной активизации на линии" столкновения", - подчеркнул Кудряшов.
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