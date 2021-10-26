Проигрывает пять раз из пяти: Абсолютный чемпион мира предостерег Джошуа от повторения ошибки в реванше с Усиком

Об этом Тейлор рассказал в интервью радио Dubai Eye 103.8 Sport.

По словам абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,56 кг), Джошуа может победить Усика только при условии, что с первого раунда захватит инициативу и заставит украинца отступать.

"Единственный вариант, при котором я вижу победу Джошуа – это пойти вперед и применить свои габариты и мощь. Выйти, занять центр ринга, идти вперед и со старта заставить Усика отступать. Плотно закрыться, принять несколько ударов на блок, подобраться к нему, дать волю рукам, связать его, сразиться, бить его по плечам, рукам и спине, немного использовать грязную тактику", - сказал Тейлор.

Он добавил, что если Джошуа будет действовать как в первом поединке, то он будет обречен на поражение.

"Я думаю, что если Джошуа будет делать в реванше то же, что в первом бою, то он снова проиграет. После их поединка я сказал, что если он будет боксировать так же, то Усик победит его пять раз из пяти", – сказал Тейлор.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 23 октября промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Александр Усик получит за второе сражение против британца огромный гонорар.

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