Прогуливался по набережной с гранатой в кармане: в Киеве полиция задержала 48-летнего мужчину

Об этом сообщает полиция Киева.

"В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от прохожего о том, что на Русановской набережной он заметил неизвестного, который перевел с одного кармана в другой предмет, похожий на гранату. По указанному адресу прибыли взрывотехники и оперативные работники, которые остановили мужчину для проверки", - говорится в сообщении.

Во время поверхностного осмотра в кармане 48-летнего мужчины правоохранители обнаружили предмет, похожий гранату РГД-5 и запал.





Злоумышленник объяснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался местный житель, 1973 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранителей за незаконное хранение оружия.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчине сообщено о пидозрую. Также проваоохоронци подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.





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