Прогрызаем оборону врага и продвигаемся вперед: замкомбата 5-й ОШБр о ситуации у Бахмута
Заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко отметил, что на Бахмутском направлении минимизировалось количество стрелковых боев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На западных, южных и юго-западных окрестностях Бахмута ВСУ пытаются прогрызать оборону противника и продвигаться вперед, находя слабые места в обороне врага. Наблюдаем стандартную ситуацию с интенсивными артиллерийскими обстрелами со стороны врага. Силы обороны ведут воздушную разведку, выявляя передвижение противника и нанося огневое поражение захватчикам", - подчеркнул Тарасенко.
По словам замкомбата 5-й ОШБр, на Бахмутском направлении минимизировалось количество стрелковых боев.
"Предпочтительно происходят артиллерийские бои. Наблюдаем накопление сил оккупантов как в самом городе, так и в близлежащих селах. Вероятно, враг будет контратаковать. Или он пытается создать резерв, чтобы реагировать на продвижение ВСУ на Бахмутском направлении", - отметил Тарасенко.
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