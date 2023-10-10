Прогрызаем оборону врага и продвигаемся вперед: замкомбата 5-й ОШБр о ситуации у Бахмута

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На западных, южных и юго-западных окрестностях Бахмута ВСУ пытаются прогрызать оборону противника и продвигаться вперед, находя слабые места в обороне врага. Наблюдаем стандартную ситуацию с интенсивными артиллерийскими обстрелами со стороны врага. Силы обороны ведут воздушную разведку, выявляя передвижение противника и нанося огневое поражение захватчикам", - подчеркнул Тарасенко.

По словам замкомбата 5-й ОШБр, на Бахмутском направлении минимизировалось количество стрелковых боев.

"Предпочтительно происходят артиллерийские бои. Наблюдаем накопление сил оккупантов как в самом городе, так и в близлежащих селах. Вероятно, враг будет контратаковать. Или он пытается создать резерв, чтобы реагировать на продвижение ВСУ на Бахмутском направлении", - отметил Тарасенко.