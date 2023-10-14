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"Прогресс выглядит очень скудным": Кирби о наступлении россиян вблизи Лимана и Авдеевки

14 октября, 2023 суббота
08:41
Война с Россией

Новое наступление российской армии вблизи Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов. Там уверены, что украинские защитники отразят атаку оккупантов

Об этом заявил координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки", - заявил Кирби.

По его словам, Россия не принимает во внимание жизнь собственных солдат, добровольно жертвуя ими ради достижения своих целей". Между тем, Украина, отметил он, "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как кажется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень скудным", - сказал он.

Однако он подчеркнул, что подобное поведение российской армии показывает, что "конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры по сохранению нашей поддержки".

Что известно о российском наступлении вблизи Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Украина
російська армія
Авдеевка
США
Мир про Украину
Лиман
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