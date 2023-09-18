Прогресс украинского контрнаступления, отвоеванная Клещиевка и Рош ха-Шана в Умани. Акценты мировых СМИ 18 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 18 сентября.

Есть ли прогресс украинского контрнаступления

BBC публикует материал, в котором пытается оценить успехи продвижения украинских войск на юге. Как подчеркивают в издании, территория юго-восточнее Запорожья является наиболее стратегически важной. Наступление в этом направлении к Азовому морю в случае успеха может отрезать российские линии поставок в Крым.

"На этом фронте не был достигнут значительный прогресс, за исключением района вокруг сел Работино и Вербовое в Запорожской области, - подчеркивают в BBC, но добавляют: - Несмотря на значительные препятствия, сейчас подтверждены свидетельства того, что украинские войска прорывают российские оборонные сооружения на южном. фронте".

Медиа ссылается на видео, на которых видно, как украинские войска прорывают российскую оборону севернее Вербового, но пока это не взятие территории под контроль:

"Пока туда прорывается только украинская пехота, и мы не видим украинских бронетанковых колонн, которые бы прорывались, используя пробел и удерживая захваченную территорию".

Так что же мешает Украине продвигаться быстрее, задает вопрос BBC. Россия давно предусматривала эту контратаку и потратила месяцы на построение обороны в глубине – линии взаимосвязанных заграждений, траншей, бункеров и минных полей, каждое из которых прикрыто артиллерией. Огромные минные поля замедляют продвижение украинских войск. Кое-где это до пяти мин на квадратном метре.

"Первая попытка украинской армии прорваться через них в июне быстро закончилась неудачей, ее современная бронетехника, поставленная Западом, была взорвана и сгорела. Украинская пехота также не смогла прорваться, понеся ужасные потери. С тех пор Киев вынужден разминировать эти мины пешком, часто ночью, а иногда и под обстрелами. Отсюда и медленный прогресс на сегодняшний день", – объясняет BBC.

Украинские войска смогут продвигаться вперед численно только тогда, когда будет расчищен достаточно широкий путь через минные поля.

"Между тем Россия перебрасывает подкрепление, и этот фронт боевых действий динамичен, он двигается, и Россия все еще может свести на нет успехи Украины", – считают в медиа.

Вместе с тем, российские войска уже истощены и деморализованы после трех месяцев интенсивных атак, в том числе и дальних ударов, направленных на их линии поставки. Поэтому, если Украина сможет прорвать оставшуюся российскую оборону и дойти до города Токмак, тогда железнодорожные и автомобильные пути поставок России в Крым окажутся в пределах досягаемости ее артиллерии.

"Если они смогут это сделать, то это контрнаступление можно будет считать квалифицированным успехом, – отмечает BBC. – Оно серьезно подорвет военные усилия Москвы и поставит Украину в сильную позицию, когда в конце концов начнутся мирные переговоры".

Отвоеванная Клещиевка

Украина отвоевала ключевое село под Бахмутом, пишет The Guardian, ссылаясь на президента Владимира Зеленского, который похвалил солдат, воюющих под Бахмутом, и особо отметил тех, кто отвоевал Клищиевку. Он также заявил, что Киев "готовит новые оборонные решения для Украины", добавив, что "противовоздушная оборона и артиллерия являются приоритетом".

Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видео, на котором украинские военные вывешивают сине-желтый государственный флаг на фоне разрушенных построек и звуков боя.

Довоенное население села составляло около 400 человек, оно расположено примерно в 9 км к югу от Бахмута, отмечает издание. Захват села позволит украинским войскам легче продвигаться в направлении русских войск и наносить более точные артиллерийские удары.

"Победы на поле боя особенно важны для Украины, поскольку на этой неделе Зеленский готовит свой второй визит в Вашингтон в военное время, чтобы заручиться международной поддержкой", – подчеркивают The Guardian.

Наряду с этим успехом издание привлекает внимание к заявлениям западных руководителей о том, что надеяться на скорейшее завершение войны не стоит.

"Потребуется немало времени для того, чтобы военным путем выгнать все 200 000 или более российских войск из оккупированной Россией Украины. Это очень высокая планка. На это уйдет много времени", - цитируют они в материале главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

Рош ха-Шана в Умани

Каждый еврейский Новый год, даже во время войны, тысячи паломников-хасидов съезжаются в Умань, рассказывает The New York Times.

Они ходят большими группами, поглощая кока-колу и кошерную пиццу, расплачиваясь шекелями. Они выкачивают ивритский хип-хоп и танцуют вместе посреди улицы. Они обмениваются благословениями: Я прошу Бога дать вам ощущение сопричастности, дать вам стабильность, чтобы ваш бизнес развивался в этом году". И пьют большое количество красного вина вопреки комендантскому часу военного времени", – пишет NYT.

Одним из таких паломников является также и молодой бизнесмен из Нью-Йорка Йосеф Хаим Бернфельд, приехавший в Умань за "духовной поддержкой". Он называет свое паломничество перезагрузкой.

В общей сложности более 35 тысяч человек, почти все мужчины и парни, приехали на выходные отметить Рош ха-Шана в Украине.

"Тот факт, что одно из самых больших в мире еврейских новогодних празднований происходит в Украине, на месте одних из самых ужасных зверств Холокоста, и именно в Умани, где нацисты расстреляли тысячу еврейских детей и бросили их тела в яму, освещает стойкость, которая очень кстати в этот момент. В конце концов, это Святые дни, время для радости, но также и для болезненной памяти", – отмечает NYT.

Уманское паломничество насчитывает более 200 лет. Оно связано с Ребе Нахманом, умершим в Умани в 1810 году и являвшимся правнуком человека, который считается основателем хасидского иудаизма, объясняет издание. Он поощрял людей показывать свое счастье и общаться с Богом напрямую, как с другом. Он просил своих последователей быть с ним на Рош ха-Шана, еврейский Новый год, а перед смертью пообещал, что если даже самые плохие грешники помолятся на его могиле в Умани и совершат благотворительное пожертвование, он сделает все возможное, чтобы спасти их от ада.

Посетители его могилы известны своей несдержанностью, но вместе с тем и открытостью, когда мужчины в черных шляпах и галифе молились рядом с мужчинами в обтягивающих футболках и татуировках. Большинство приехали из Израиля, второй по численности контингент из Соединенных Штатов.

До войны некоторые из них даже прилетали вертолетами из Киева. Однако сейчас, когда воздушное пространство Украины закрыто, большинство из них добирались наземным транспортом из Польши, Молдовы, Венгрии или Румынии, что было длинным, изнурительным и дорогим.

Паломничество длится около недели, и хотя есть некоторые запланированные мероприятия, это много общения и ломки хлеба. Паломники кружат по главной улице крохотного еврейского участка Умани. Они ищут друзей, которых не видели из прошлого паломничества, заходят к раввинам по благословению, слушают мотивационные беседы и протискиваются в небольшое здание, где расположена могила ребе Нахмана. Даже после полуночного комендантского часа через открытые окна по всему городу раздается громкая музыка и громкий смех.