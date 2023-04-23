Неужели еще кто-то верит, что человечество двигается вперед и только вперед, если пленным украинским воинам отрезают головы и выставляют видео, насилуют на камеру девочек, хвалятся тем, что расстреливают всех подряд украинцев, в том числе детей и женщин.

Когда-то в Ланах Соколовских возле Стрыя мне рассказали, как во время Второй мировой войны немецкий солдат с автоматом гнал впереди себя маленькую еврейскую девочку. Она плакала, рвала цветы, и звала маму, и снова рвала цветы. Тогда солдат застрелил ее и пошел дальше.

Меня этот эпизод ужасно поразил. Хотя коммунисты творили еще более ужасные вещи, удивила невозмутимость убийцы, не считавшего себя убийцей.

Я не удивлюсь, если украинцы, пережив эту войну, потеряют веру в существование Бога, допустившего такое моральное вырождение. Человечество, не подчиняющееся моральному императиву, это уже не человечество. Зомби и искусственный интеллект, оказывается, отлично могут сосуществовать. Они олицетворяют Страх и Контроль. Все, что нельзя контролировать, будет уничтожено. Так, как уничтожают сейчас Украину, торгуя правдой о войне, превращая казни в шоу. Десятилетиями на экранах лилось клюквенное варенье, взрослые и малыши играли в игры-стрелялки, демонстрировались самые изысканные способы пыток, к которым прибегали высокоинтеллектуальные маньяки.

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Я не удивлюсь, если украинцы, пережив эту войну, потеряют веру в существование Бога, допустившего такое моральное вырождение. Человечество, не подчиняющееся моральному императиву, это уже не человечество

Это не для отсталой России, где основная масса населения беспробудно пьет и посиживает по тюрьмам, и не потребляет массовую культуру. Это делалось для того, чтобы люди даже в цивилизованных странах постепенно деградировали, воспринимая насилие как нечто, присущее человеческому роду, потому что так их легче контролировать.

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И лично мне безразлично, это дело рук тайного мирового правительства, или Сатаны, или это логическое следствие развития науки и техники, которые не признают никаких моральных барьеров. Зло нужно полоть, как сорняк, когда оно еще маленькое, а не тогда, когда среди того вредного зелья уже не видно полезных растений — культуры, которая прививает мораль, а не разговоры о каких-то "европейских" ценностях. Бедуины, кочующие всю жизнь пустыней, имеют неплохие ценности и не навязывают их никому, не делят страны на первый, второй или третий сорт.

Я предпочитаю остаться в своем бедуинском мире, в котором жарко днем и холодно ночью, где ценится каждое растение и каждая капля воды, где путник, которому протягивают кружку с водой, не стесняется благословить руки, подающие ему воду

Люди, которые живут согласно законам Вселенной, главный из которых, как считал последний гуманист XX века Альберт Швейцер: "Я - жизнь среди других жизней, которые хотят жить", то есть "Живи и давай жить другим", не нуждаются в контроле. Они стараются сохранить свою отдельность, независимость, свободу. Глядя, как неумелые ручонки наших культуртреггеров пытаются переделать украинскую колею на европейский стандарт, и уже принялись переосмысливать еще раз нашу классику, чтобы установить над ней контроль, выдавая это за незаурядное продвижение, я предпочитаю остаться в своем бедуинском мире, в котором жарко днем и холодно, где ценится каждое растение и каждая капля воды, где путник, которому протягивают кружку с водой, не стесняется благословить руки, подающие ему воду.

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Разве прогресс — уничтожать соль нашей земли – села, лишая их школ, самоуправления, амбулаторий? Во имя туристического бизнеса гадить склоны Карпат чирьями в виде буковелей и лыжных трасс и устраивать Диснейленды из народных промыслов и традиций? Мир должен оставаться загадкой, чтобы развиваться без разрушения.

А чтобы не разрушать, нужно знать истинную ценность вещей и явлений, за которые нужно бороться, срывая с них ярлыки, поставленные другими — теми, кто верит, что человечество все-таки ползет в светлое будущее, скользя и падая на размытой беспринципностью и безнравственностью земли.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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