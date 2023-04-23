Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Прогресс, превращенный в регресс
OPINION

Прогресс, превращенный в регресс

Галина Пагутяк
23 апреля, 2023 воскресенье
20:03
Мнение

Интересно, найдется ли достаточно вместительное слово, чтобы охарактеризовать современную эпоху, которую еще недавно называли напыщенно постмодерной, а теперь не менее напыщенно метамодерной?

Неужели еще кто-то верит, что человечество двигается вперед и только вперед, если пленным украинским воинам отрезают головы и выставляют видео, насилуют на камеру девочек, хвалятся тем, что расстреливают всех подряд украинцев, в том числе детей и женщин.

Когда-то в Ланах Соколовских возле Стрыя мне рассказали, как во время Второй мировой войны немецкий солдат с автоматом гнал впереди себя маленькую еврейскую девочку. Она плакала, рвала цветы, и звала маму, и снова рвала цветы. Тогда солдат застрелил ее и пошел дальше.

Меня этот эпизод ужасно поразил. Хотя коммунисты творили еще более ужасные вещи, удивила невозмутимость убийцы, не считавшего себя убийцей.

Я не удивлюсь, если украинцы, пережив эту войну, потеряют веру в существование Бога, допустившего такое моральное вырождение. Человечество, не подчиняющееся моральному императиву, это уже не человечество. Зомби и искусственный интеллект, оказывается, отлично могут сосуществовать. Они олицетворяют Страх и Контроль. Все, что нельзя контролировать, будет уничтожено. Так, как уничтожают сейчас Украину, торгуя правдой о войне, превращая казни в шоу. Десятилетиями на экранах лилось клюквенное варенье, взрослые и малыши играли в игры-стрелялки, демонстрировались самые изысканные способы пыток, к которым прибегали высокоинтеллектуальные маньяки.

Читайте также: Иисус Христос — суперзвезда

Я не удивлюсь, если украинцы, пережив эту войну, потеряют веру в существование Бога, допустившего такое моральное вырождение. Человечество, не подчиняющееся моральному императиву, это уже не человечество

Это не для отсталой России, где основная масса населения беспробудно пьет и посиживает по тюрьмам, и не потребляет массовую культуру. Это делалось для того, чтобы люди даже в цивилизованных странах постепенно деградировали, воспринимая насилие как нечто, присущее человеческому роду, потому что так их легче контролировать.

Читайте также: От первого до последнего дыхания

И лично мне безразлично, это дело рук тайного мирового правительства, или Сатаны, или это логическое следствие развития науки и техники, которые не признают никаких моральных барьеров. Зло нужно полоть, как сорняк, когда оно еще маленькое, а не тогда, когда среди того вредного зелья уже не видно полезных растений — культуры, которая прививает мораль, а не разговоры о каких-то "европейских" ценностях. Бедуины, кочующие всю жизнь пустыней, имеют неплохие ценности и не навязывают их никому, не делят страны на первый, второй или третий сорт.

Я предпочитаю остаться в своем бедуинском мире, в котором жарко днем и холодно ночью, где ценится каждое растение и каждая капля воды, где путник, которому протягивают кружку с водой, не стесняется благословить руки, подающие ему воду

Люди, которые живут согласно законам Вселенной, главный из которых, как считал последний гуманист XX века Альберт Швейцер: "Я - жизнь среди других жизней, которые хотят жить", то есть "Живи и давай жить другим", не нуждаются в контроле. Они стараются сохранить свою отдельность, независимость, свободу. Глядя, как неумелые ручонки наших культуртреггеров пытаются переделать украинскую колею на европейский стандарт, и уже принялись переосмысливать еще раз нашу классику, чтобы установить над ней контроль, выдавая это за незаурядное продвижение, я предпочитаю остаться в своем бедуинском мире, в котором жарко днем и холодно, где ценится каждое растение и каждая капля воды, где путник, которому протягивают кружку с водой, не стесняется благословить руки, подающие ему воду.

Читайте также: Синдром мнимой беспомощности

Разве прогресс — уничтожать соль нашей земли – села, лишая их школ, самоуправления, амбулаторий? Во имя туристического бизнеса гадить склоны Карпат чирьями в виде буковелей и лыжных трасс и устраивать Диснейленды из народных промыслов и традиций? Мир должен оставаться загадкой, чтобы развиваться без разрушения.

А чтобы не разрушать, нужно знать истинную ценность вещей и явлений, за которые нужно бороться, срывая с них ярлыки, поставленные другими — теми, кто верит, что человечество все-таки ползет в светлое будущее, скользя и падая на размытой беспринципностью и безнравственностью земли.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Культура
Россия
Европа
искусственный интеллект
Война с Россией
Читайте также:
Сергій Лавров
23 апреля, 2023 воскресенье
Лавров не просто так "десантировался" в Бразилии, – Климкин
Обстріл. Ілюстрація
22 апреля, 2023 суббота
Россия обстреляла Харьков ракетами С-300
посольство росії в Берліні
22 апреля, 2023 суббота
Германия высылает российских дипломатов
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
23 апреля
19:52
Усик получил дедлайн от WBA по бою с британским тяжеловесом
19:40
Интервью
Скоро в России начнется поиск виновных в проигрышной войне, - профессор Орешкин
19:26
Российская армия обстреляла из минометов Херсон: погиб 80-летний мужчина
19:18
"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании
19:16
ВСУ нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и сбили 2 БпЛА, - Генштаб
18:41
Украина в овертайме проиграла Китаю на старте ЧМ по хоккею
18:36
Почаевская лавра
Назначенный ПЦУ наместник Почаевской лавры рассказал, как следует подготовиться к выселению оттуда Московского патриархата
18:35
Эксклюзив
Может быть, УПЦ (МП) прекратит деятельность на западе и в центре Украины, а на востоке - будет ставить еще популярнее, это опасно, - Княжицкий
18:25
В МИД Польши назвали решение Германии, которое подтолкнуло Путина к войне против Украины
18:00
OPINION
Шило на швайку по-китайски
17:45
Румыния вводит пломбирование аграрного транзита из Украины
17:37
Россияне атаковали Никополь беспилотником, ранены и травмированы три человека
17:35
В Бердичев эвакуировали 58 жителей Донетчины
17:34
Лавров
Пропагандистам по сопровождению Лаврова не дали визу в США. Кремль обещает американским журналистам "максимальный дискомфорт"
17:32
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 22-го тура
17:00
Дети, которые родятся в день коронации Чарльза ІІІ, получат памятные кружки от государства
17:00
Интервью
Сотрудничая с ЕС, Китай не заинтересован в войне в Украине, - Рамис Юнус
16:49
Боррель призвал отправить в Тайвань европейские ВМС для обеспечения свободы судоходства
16:35
Винница и Карлсруэ стали городами-побратимами
16:26
"Ему Бог дал право. Украинцы возгордились": как посетители Почаевской лавры оправдывают действия Путина
16:25
Россияне обстреляли село Кизомис на Херсонщине, два человека получили ранения
16:24
Prozorro
В Prozorro открыли данные о вооруженных оборонных закупках
16:20
Эксклюзив
Ядерное оружие из Беларуси, вероятно, будет запускаться совместным решением Путина и Лукашенко, - военный обозреватель Алесин
16:08
Литва, Латвия и Эстония вызвали послов Китая из-за комментария о суверенитете постсоветских стран
16:02
OPINION
Уровень образования — это нечто вроде коллективного иммунитета
15:47
Украина получила восьмую медаль ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
15:35
посольство рф Киев
Глава топонимической комиссии Киева Алферов предложил создать "музей Московии" в бывшем посольстве РФ
15:09
Подоляк
"Странно слышать абсурдную версию "истории Крыма": Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции
14:50
Украинская тяжелоатлетка стала вице-чемпионкой Европы
14:50
Обновлено
Стивен Кинг предложил отдать его синюю галочку в Twitter Фонду Сергея Притулы, Маск отреагировал
14:49
Эксклюзив
Можно найти деньги на выплату военным по 30 тыс. грн без печатанья денег и увеличения налогов, - первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Непран
14:31
Медведев "напугал" страны G7 последствиями тотального запрета экспорта в РФ
14:20
Украинский боксер одержал досрочную победу в андеркарде главного боя весны
14:15
Кадр белорусского "ВоенТВ"
Беларусь готовит площадку под стратегическое ядерное оружие России и научила своих бойцов обращению с тактическим
14:06
OPINION
Украинцы под русскими бомбами смотрят русские сериалы. Как это объяснить
14:04
До начала украинского наступления пройдет еще месяц, - министр обороны Эстонии Певкур
13:56
Тепло, но периодически будет дождь: прогноз погоды от Наталки Диденко
13:45
Спарринг-партнер Усика нокаутировал непобедимого украинского тяжеловеса
13:42
Эксклюзив
Зрители принципиально идут на просмотр украинского кино, чтобы поддержать отечественный кинематограф, – артменеджер Тарасенко
13:38
Обстрелы Донетчины: разрушена 9-этажка в Угледаре, 36 домов повреждены
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV