Прогресс поражает: еврокомиссар Синкявичюс оценил шаги Украины по пути в ЕС

Об этом заявил еврокомиссар Виргиниус Синкявичюс, сообщает LRT.

"Сегодня прогресс поражает, потому что давайте не будем забывать, что первоочередной задачей Украины является, конечно, победа, прекращение войны, возвращение своих территорий, и в то же время она успешно проводит реформы", - заявил он.

Синкявичюс добавил, что те реформы, которые уже были проведены, касающиеся судебной системы и свободы СМИ, "очень важны, почти фундаментальны, как скрепляющий ЕС клей".

Еврокомиссар заявил, что дальнейший прогресс, особенно в области коррупции и закона об олигархах, — это гораздо более сложные процессы, которые займут больше времени.

"Еврокомиссия обещает представить полную комплексную оценку в начале октября, представить обновленные рекомендации Украине, и я не сомневаюсь, что, учитывая, как сейчас действует украинское правительство, они постараются реализовать их достаточно быстро", - заявил Синкявичюс.

Чиновник добавил, что недостаточно просто поставить галочку напротив принятого закона, необходима его реализация.

"И Еврокомиссия также будет оценивать исполнение этих законов, чтобы убедиться, что они исполнены", — заявил он.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

завершить реформу отбора судей Конституционного суда;

продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);

продолжить борьбу с коррупцией, назначить председателей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;

бороться с влиянием олигархов;

привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.

Верховная Рада приняла закон об уточнении положений конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада планирует до 1 сентября 2023 принять все необходимые для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз законы.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.