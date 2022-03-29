Прогресс на переговорах в Стамбуле позволит устроить встречу Зеленского и Путина, - Эрдоган

Об этом сообщает Daily Sabah .

По словам Эрдогана, он надеется, что начавшиеся 29 марта в Стамбуле переговоры между Украиной и РФ будут способствовать организации личной встречи украинского и российского президентов.

"Прогресс, достигнутый на этих переговорах, позволит лидерам России и Украины провести переговоры лично", - сказал Эрдогана.

Он добавил, что Турция готова принять переговоры с Зеленским и Путиным.

Эрдоган также выразил уверенность, что сторонам по силам остановить разворачивающуюся в Украине трагедию.

"Справедливый мир станет победой для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон. Переговорный процесс между РФ и Украиной находится на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты. Мировое сообщество ожидает участников встречи в Стамбуле положительных решений", - отметил Эрдоган.

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb