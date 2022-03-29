Прогресс на переговорах в Стамбуле позволит устроить встречу Зеленского и Путина, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выразил надежду, что по итогам украино-российских переговоров в Стамбуле удастся устроить личную встречу лидеров стран Владимира Зеленского и Владимира Путина
Об этом сообщает Daily Sabah .
По словам Эрдогана, он надеется, что начавшиеся 29 марта в Стамбуле переговоры между Украиной и РФ будут способствовать организации личной встречи украинского и российского президентов.
"Прогресс, достигнутый на этих переговорах, позволит лидерам России и Украины провести переговоры лично", - сказал Эрдогана.
Он добавил, что Турция готова принять переговоры с Зеленским и Путиным.
Эрдоган также выразил уверенность, что сторонам по силам остановить разворачивающуюся в Украине трагедию.
"Справедливый мир станет победой для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон. Переговорный процесс между РФ и Украиной находится на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты. Мировое сообщество ожидает участников встречи в Стамбуле положительных решений", - отметил Эрдоган.
- Во вторник, 29 марта, в Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.1
- Актуальное
- Важное