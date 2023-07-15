Программу поддержки развития украинского языка необходимо принять, - Княжицкий
В Украине нужно принять программу поддержки развития государственного языка и помогать переселенцам изучать украинский
Об этом сказал нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.
"К сожалению, до сих пор не приняли государственную программу поддержки развития украинского языка, которая должна быть в соответствии с законом, но Кабмин этого не реализует", - отметил он.
Нардеп подчеркнул, что сейчас программа особенно актуальна, ведь в Украине много переселенцев из регионов, которые долго русифицировала РФ. Им нужно помогать учить украинский язык, однако, по словам Николая Княжицкого, государство этого не делает.
- По состоянию на июнь за 2023 год языковой омбудсмен Тарас Креминь получил 1650 обращений по поводу нарушения языкового закона. Из них треть пришлась на Киев.
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