Об этом сказал нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.

"К сожалению, до сих пор не приняли государственную программу поддержки развития украинского языка, которая должна быть в соответствии с законом, но Кабмин этого не реализует", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что сейчас программа особенно актуальна, ведь в Украине много переселенцев из регионов, которые долго русифицировала РФ. Им нужно помогать учить украинский язык, однако, по словам Николая Княжицкого, государство этого не делает.