Об этом Шмыгаль проинформировал на заседании правительства.

"Теперь ею (программой обмена ламп, - ред.) смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие. Цель - заменить 50 миллионов ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в течение отопительного сезона и в течение года в целом ", – заявил премьер-министр.

По его словам, благодаря программе, которую Украина реализует совместно с Евросоюзом, 3,9 миллиона пользователей уже получили 19,5 миллиона энергоэффективных ламп.

Что известно о программе обмена ламп накаливания на LED

С 30 января у украинцев появилась возможность обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп.

7 февраля стал возможным обмен ламп накаливания на новые LED-лампы в отделениях Укрпочты в городах и поселках городского типа по всей стране.

Однако в марте Укрпочта сократила количество отделений , в которых можно обменять лампы. Причиной послужило уменьшение спроса среди населения.

В Минэкономики прогнозируют, что массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. Лампы накаливания, собранные у украинцев, пойдут на переработку.

9 июня начался второй этап программы обмена ламп накаливания на энергоэффективные LED-лампы. Возможность бесплатного обмена распространилась на юридических лиц: заявку на обмен ламп могут подать образовательные и медицинские учреждения.