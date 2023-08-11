Программу обмена ламп накаливания на LED расширили. Кто может ею воспользоваться
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 11 августа, сообщил, что правительство расширило программу бесплатного обмена ламп накаливания на энергоэффективные LED-лампы
Об этом Шмыгаль проинформировал на заседании правительства.
"Теперь ею (программой обмена ламп, - ред.) смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие. Цель - заменить 50 миллионов ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в течение отопительного сезона и в течение года в целом ", – заявил премьер-министр.
По его словам, благодаря программе, которую Украина реализует совместно с Евросоюзом, 3,9 миллиона пользователей уже получили 19,5 миллиона энергоэффективных ламп.
Что известно о программе обмена ламп накаливания на LED
С 30 января у украинцев появилась возможность обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп.
7 февраля стал возможным обмен ламп накаливания на новые LED-лампы в отделениях Укрпочты в городах и поселках городского типа по всей стране.
Однако в марте Укрпочта сократила количество отделений , в которых можно обменять лампы. Причиной послужило уменьшение спроса среди населения.
В Минэкономики прогнозируют, что массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. Лампы накаливания, собранные у украинцев, пойдут на переработку.
9 июня начался второй этап программы обмена ламп накаливания на энергоэффективные LED-лампы. Возможность бесплатного обмена распространилась на юридических лиц: заявку на обмен ламп могут подать образовательные и медицинские учреждения.
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