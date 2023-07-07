Программу "Доступные лекарства" расширят до осени: в список попадут препараты для обезболивания и тест-полоски для инсулинозависимых
В Министерстве здравоохранения до осени планируют расширить правительственную программу "Доступные лекарства". Список дополнят препараты для обезболивания и некоторые медизделия, в частности тест-полоски для инсулинозависимых пациентов
Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, пишет Укринформ.
"В этом году у нас есть плановое расширение программы "Доступные лекарства". Планируем ближе к осени дополнить перечень препаратами, которые нужны для обезболивания… Также мы планируем, что впервые будут возмещать, кроме лекарственных средств, и медицинские изделия. Решение уже принято Кабмином, и мы ожидаем, что с осени этого года будут реимбурсовываться и медицинские изделия, в начале – тест-полоски для инсулинозависимых пациентов", – заявила заместительница.
Кроме этого, Карчевич отметила, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию и финансовые вызовы, которые ставит перед государственным бюджетом полномасштабная война, программа "Доступные лекарства" продолжает расширяться благодаря поддержке международных партнеров. В частности, в начале года были добавлены в программу препараты, необходимые во время посттрансплантационного периода.
Справка.
Программа "Доступное лекарство" - это государственная программа, которая направлена на уменьшение расходов из кармана пациентов, таким образом повышая их финансовую защиту. В программу входят лекарственные средства, применяемые для лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета II типа и бронхиальной астмы.
Эти состояния хорошо лечатся на амбулаторном уровне. А лекарства, применяемые при этих состояниях, наиболее распространены и их требует значительное количество пациентов.
- С 1 июля медицинские препараты по программе "Доступные лекарства" выдают только по электронному рецепту. Исключения были сделаны только для жителей прифронтовых и временно оккупированных территорий.
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