Программу для приема беженцев в Британии назвали "бездушной и бесчеловечной", - The Guardian

Об этом пишет The Guardian.



Издание рассказывает историю Ольги Колесник. Женщина пять недель назад подала заявление, чтобы вывезти двух своих детей – 11-летнего Илью и ребенка Марию – в Великобританию из их дома в разрушенном Харькове.



Ольга рассказывает, что чиновники Великобритании сначала сообщили, что ее дочери разрешат путешествовать, поскольку она была добавлена в украинский паспорт матери. Но через два дня визовые чиновники сообщили в Шеффилде, что такая схема не будет работать и что Марии придется пройти биометрическое сканирование в 800 милях (около 1 287 км) в Варшаве, прежде чем они смогут улететь в Британию.



Поскольку The Guardian обнародовала дополнительные примеры бюрократии в Великобритании, это требование назвали "скандальным", мешающим украинцам бежать в безопасное место. Они включают:

Семьи, которые подали документы почти пять недель назад, но все еще ждут визы в Великобританию.

По меньшей мере 14 случаев с участием девяти взрослых и пяти детей, когда визы были утверждены, но заявители не были уведомлены.

Одна семья с пятилетним мальчиком ждала в Харькове, пока город обстреливали, поскольку им не сказали, что у них есть разрешение на полет в Великобританию.

6600 украинцев прибыли в Великобританию с момента запуска программы Дом для Украины, это составляет около 10% от количества претендентов. Правительство заявляет, что в последние дни активизировало оформление виз, и утверждает, что некоторые заявители решают остаться в соседних странах, чтобы поскорее вернуться в Украину.38-летняя Колесник, которая перед войной преподавала экономику в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, сказала, что ей страшно ехать в Варшаву без гарантий, что визы будут одобрены.Она сказала: "Я волновалась, что еду в Польшу в визовый центр и что в конце они просто откажут, и что я тогда буду делать? Это мой величайший страх. Это очень, очень напряженно из-за этой неопределенности. Я не знаю, сколько мы будем ждать .Я хотела бы сказать, что я хочу, чтобы Великобритания упростила этот процесс, особенно если люди хотят путешествовать с маленькими детьми, такими как моя дочь".Колесник и его дети живут с родственниками в небольшом доме под Харьковом, который граничит с регионом, где на прошлой неделе российские военные начали новое наступление. Ее приютили в Великобритании Энди Ле Ру, церковный пастор, и его жена Кейт Ле Ру, графство Хэмпшир. "Это просто бессердечно и так бесчеловечно", - сказала Кейт Ле Ру, ученый-биомедик.Она добавляет, что ее довели до слез, когда члены правительства отказались прояснить этот вопрос и даже предложили, чтобы семья искала убежище в стране с лучшей погодой, чем в Великобритании.Представитель правительства сказал: "В ответ на варварское вторжение Путина мы запустили одну из самых быстрых и крупнейших визовых схем в истории Великобритании. Всего за пять недель было выдано более 56 000 виз, чтобы люди могли восстановить свою жизнь в Великобритании с помощью семейной схемы в Украине и "Домов для Украины" За последние несколько дней ежедневно обрабатывалось около 3500 заявок, что позволяет тысячам украинцев пройти по нашим не ограниченным маршрутам".