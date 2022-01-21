Программисты Госспецсвязи разработали мессенджер "Разговор" для украинских военных
Программисты из Госспецсвязи по собственной инициативе разработали мессенджер для украинских военных "Разговор"
Об этом рассказал глава ведомства Юрий Щиголь в интервью Forbes.
Мессенджер проверят на уровень защищенности, чтобы решить, предлагать ли его военным.
"Мы не можем говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то хранится определенное время. Если ты носитель гостайны и у тебя есть определенные знания и навыки, нужно себя ограничить в использовании приложений", - отметил Щиголь.
Украинским военным пользуются швейцарской программой Threema – этот же мессенджер в употреблении швейцарской армии. Он отвечает нормам ЕС по сохранению данных.
- Напомним, ВСУ предупредили о российских Telegram-каналах "НачШтаба" и "Дежурный ООС", "замаскированных" под информационные площадки украинских военных.
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