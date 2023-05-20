Программа замены Путина уже запущена, - Пионтковский

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Пригожин назвал не только Герасимова и Шойгу предателями, расстреляв их портреты из пулемета, а он назвал, извините, законченным м***ком самого главнокомандующего, а это слишком серьезно. То есть кто-то ему это поручил. Программа замены Путина уже запущена, и Пригожина максимально в ней используют. А на каком-то этапе его, вероятно, уберут", - сказал политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что людей по всей России сажают за решетку на 10 лет за критический пост по отношению к российской "военной операции", а Пригожина не трогают, зная даже из обнародованных данных The Washington Post о контактах его с украинской разведкой.

"Моя гипотеза заключается в том, что операцию по смене власти и замене Путина возглавляет Юрий Ковальчук, человек, считающийся самым близким к Путину. Он вообще в бункере 80% времени проводил наедине с ним последние три года от начала эпидемии ковида. Ковальчук является одним из идеологов этой войны против Запада, против Украины. И он понял, что война эта проиграна, а для сохранения его клана власти, Путина нужно заменить. Решающим сигналом к ​​этой операции будет, как мне кажется и как это ни парадоксально, но даже логично, - начало украинской операции, то есть первый видимый, реальный и поразительный успех. Украинское наступление станет поводом, во-первых, для немедленного отстранения Шойгу и Герасимова. Главой министерства обороны будет назначен человек Пригожина, а по факту Суровикина, и это будет началом смены власти в России. Новая власть будет вынуждена согласиться на отступление к границам 1991. Объяснением станет измена министерства обороны, что ничтожные Шойгу и Герасимов развалили армию и мы не смогли противиться коалиции 60 западных государств. Мне кажется именно такой сценарий готовится. В Кремле ждут украинского наступления не меньше, чем мы с вами", - отметил Пионтковский.