Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Экс-министр социальной политики отметил, что с началом войны был пересмотрен бюджет, и при недостаточном финансировании министерства социальной политики на тот момент все-таки сняли еще 32 млн грн.



"Если они урезали плановые социальные расходы, то любое расширение программ не могло бы быть профинансировано потому, что практически не были обеспечены деньгами базовые расходы. Затем увеличили пособие на переселенцев 2000 грн на взрослых и 3000 грн на детей, размер пособия вырос с прежней цифры 442 гривни на взрослого и 882 грн на ребенка, также добавим сюда рост количества переселенцев. И вместо того, чтобы увеличить расходы, взяли их и сократили. Теперь все удивляются, почему не платят. Потому, что просто не финансируется эта программа", - сказал Рева.



Еще один важный момент подчеркнул экс-министр социальной политики: "Внесены изменения в само постановление и теперь, начиная с 1 мая, те внутренне перемещенные лица, на территории которых уже закончились боевые действия и не разрушены у них дома, они не получат эту помощь. К примеру, люди переехали из Чернигова или из Сум на более опасные территории и сейчас не могут вернуться в свои дома, даже если дома уцелели, а вот социальная и коммунальная инфраструктура не восстановлены, но таких людей лишили выплат".



Андрей Рева выразил свое недовольство беспомощностью социальной политики сегодня в Украине.

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