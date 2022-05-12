English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Программа социальных выплат 6500 грн и 2000 грн не имеет достаточного финансирования, - экс-министр соцполитики Рева
Эксклюзив

Программа социальных выплат 6500 грн и 2000 грн не имеет достаточного финансирования, - экс-министр соцполитики Рева

12 мая, 2022 четверг
16:43
Новости Андрей Рева

Бывший министр социальной политики Андрей Рева считает, что сегодня социальная политика в Украине не может предоставить в полной мере финансовую помощь временно перемещенным лицам потому, что не обеспечены деньгами даже базовые плановые социальные расходы

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Экс-министр социальной политики отметил, что с началом войны был пересмотрен бюджет, и при недостаточном финансировании министерства социальной политики на тот момент все-таки сняли еще 32 млн грн.

"Если они урезали плановые социальные расходы, то любое расширение программ не могло бы быть профинансировано потому, что практически не были обеспечены деньгами базовые расходы. Затем увеличили пособие на переселенцев 2000 грн на взрослых и 3000 грн на детей, размер пособия вырос с прежней цифры 442 гривни на взрослого и 882 грн на ребенка, также добавим сюда рост количества переселенцев. И вместо того, чтобы увеличить расходы, взяли их и сократили. Теперь все удивляются, почему не платят. Потому, что просто не финансируется эта программа", - сказал Рева.

Еще один важный момент подчеркнул экс-министр социальной политики: "Внесены изменения в само постановление и теперь, начиная с 1 мая, те внутренне перемещенные лица, на территории которых уже закончились боевые действия и не разрушены у них дома, они не получат эту помощь. К примеру, люди переехали из Чернигова или из Сум на более опасные территории и сейчас не могут вернуться в свои дома, даже если дома уцелели, а вот социальная и коммунальная инфраструктура не восстановлены, но таких людей лишили выплат".

Андрей Рева выразил свое недовольство беспомощностью социальной политики сегодня в Украине.

  • 1 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал , что количество заявок на получение помощи в 6500 грн выросло до 5 млн.
  • 26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль о новой программе выплат для вынужденно перемещенных людей
  • Также Минреинтеграции утвердило список территорий Украины, переселенцы с которых могут получить помощь

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 

Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
9 мая, 2022 понедельник
Враг начал использовать сверхопасные ракеты 60-х годов. Это свидетельствует о том, что Россия всеми силами экономит "Искандеры" и "Калибры". Колонка Сергея Согурца
11 мая, 2022 среда
Темпы накопления военных резервов России будут расти, - военный эксперт Сунгуровский
Чалий
11 мая, 2022 среда
Китай перешел от наблюдения к нейтралитету: руководство оскорбило то, что Путин в Украине проиграет - дипломат Чалый
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.03
  • EUR
    Покупка 32.99
    Продажа 33.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
12 мая
18:09
Россияне нанесли ракетные удары по Полтавщине, 4 из них – по неработающему Кременчугскому НПЗ
18:09
Оккупанты называют Чернобаевку "чистилищем" и "кладбищем", - СБУ
17:47
Азовсталь
Сейчас ведем переговоры только о 38 тяжелораненых защитниках Азовстали. Прошу воздержаться от публичных комментариев, - Верещук
17:40
Тетради подписывают "Мариуполь. Ростовская область": в горсовете фиксируют доказательства того, что оккупанты намерены прямой интеграции Мариуполя в Россию
17:35
На улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги
17:35
Газпромбанк
Германия пока не может позволить полное эмбарго на российский газ
17:27
Мадонна собирает деньги для украинских детей, пострадавших от российской агрессии, - соучредитель фонда "Голоса детей" Сафаров
17:20
"Нам нужен британский и европейский ленд-лиз": Порошенко в эфире BBC
17:17
Эксклюзив
24 февраля началась война за возвращение часов к 90-му году ХХ века, - посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий
17:05
россия хакер
Российские боты провоцируют украинских пользователей соцсетей сдавать ценную информацию врагу
16:53
"Свозят тела на соцобъект, чтобы сымитировать авианалет российской авиации": РФ распространяет фейк о "провокации украинских спецслужб" в Днепре
16:50
Эксклюзив
Виктор Пысанко
Саботаж и диверсия со стороны командования Медицинских сил ВСУ, - майор Пилипец об увольнении руководителя Запорожского военного госпиталя
16:49
20 млн тонн зерна за 3 месяца. В ЕС был принят план поддержки сельскохозяйственного экспорта Украины
16:41
Латвийский сейм дал разрешение снести советский памятник в Риге
16:38
Болгария возглавила список стран ЕС по количеству зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты
16:36
Эксклюзив
Пытки током и сломанные плоскогубцами зубы: Евгений Чуднецов, побывавший в плену "ДНР", теперь воюет на Азовстали
16:26
Эпифаний
Митрополичий фонд привлек 20 млн гривен для строительства жилья в Киевской области
16:19
ГБР
Призвала подчиненных предать Украину и сотрудничать с оккупантами: судье с Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене
16:12
Apple
App Store в РФ больше не принимает оплату через мобильные платежи, - Федоров
16:05
Еспресо
Еспресо возглавил рейтинг украинских телеканалов, которые лучше всего смотрят на youtube
16:04
Нарушение "старой истории добрососедства". Россия угрожает Финляндии из-за ее намерения присоединиться к НАТО
16:04
Эксклюзив
ЗСУ
В Харьковской области ВСУ почти вышли на границу с Россией, - депутат Харьковского горсовета
15:58
Нидерланды передадут Украине 5 САУ Panzerhaubitze 2000
15:54
Борис Джонсон
Я не вижу возможности нормализовать отношения с Путиным, - Борис Джонсон
15:52
взятка
Получил 1 млн грн "отката" за обеспечение правоохранителей на фронте: будут судить экс-начальника департамента Нацполиции
15:51
Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации, - пресс-секретарь Минобороны Украины
15:29
РФ приговорила пятерых крымских татар к 62 годам заключения суммарно по сфабрикованным делам
15:16
Эксклюзив
Украина победит Россию, как Давид победил Голиафа. Психологический практикум Олега Романчука
15:09
"Села" для беженцев и выплаты для принимающих семей. Власти Брюсселя обнародовали планы по поводу украинцев в Бельгии
15:05
Binance
Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег в иностранные банки для россиян
14:59
На Черниговщине начали сносить монумент "Три сестры", посвященный "дружбе" Украины, Беларуси и РФ
14:56
Эксклюзив
Важно, чтобы Украина никогда не согласилась на признание оккупированных территорий, – журналист Цымбалюк
14:53
Разрушены около 70% города: мэр показал, как выглядит освобожденный от оккупантов Ирпень
14:52
Азовсталь
Россия не согласилась на процедуру "экстракшна" из Азовстали. Начался новый раунд переговоров
14:43
Верховная Рада
Рада утвердила приказ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
14:37
Приват24
ПриватБанк предупредил о проблемах при входе в Приват24
14:27
Эксклюзив
Песков
Дмитрий Песков очень хорошо рекламирует НАТО для Финляндии, Швеции и Украины, – журналист Цымбалюк
14:24
Оккупанты обстреляли Дергачи в Харьковской области: есть погибшие и раненые
14:20
"Обе стороны готовы к длительной войне": эксперты NBC News о дальнейшем ходе вторжения России в Украину
14:12
В Луганской области в Попаснянскую общину завезли гумпомощь и эвакуировали оттуда женщину
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV