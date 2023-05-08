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Программа поддержки ветеранов: горная компания Ferrexpo расширила программу поддержки работников компании

8 мая, 2023 понедельник
14:17
Новости

Горнорудная компания Ferrexpo в апреле 2023 года выделила 39 миллионов гривен на расширение программы поддержки ветеранов-работников компании, учитывая потребности демобилизованных, их социальную адаптацию и последующую реинтеграцию в трудовой коллектив

Об этом сообщает аналитический портал gmk.center со ссылкой на данные пресс-службы Ferrexpo.

В настоящее время около 700 сотрудников компании защищают целостность Украины в рядах Вооруженных сил Украины и выполняют боевые задания на разных участках фронта. Ferrexpo поддерживает военнослужащих среди своих сотрудников с первых дней полномасштабного вторжения России, финансирует их психологическую и физическую реабилитацию.

Кроме того, компания развернула свою программу реабилитации. Она предполагает создание максимально комфортных условий с учетом всех последствий, принесенных войной, чтобы демобилизованные могли полноценно вернуться в общество и рабочую среду. После завершения службы в рядах украинской армии сотрудники компании получают качественную психологическую, физическую реабилитацию, необходимые личные и профессиональные консультации.

Предусмотрена также поддержка для членов их семей для совместной адаптации. Для демобилизованных работников при возвращении на рабочее место будут пересматривать и при необходимости адаптировать условия труда, чтобы реинтеграция в профессиональную среду была быстрой и эффективной. Для сотрудников, которые по объективным причинам не могут вернуться на обычное рабочее место, предусмотрены программы по профессиональной переподготовке. Им предложат новую должность, заработная плата при этом будет не меньше предыдущей.

"Чрезвычайно важно, что Ferrexpo заботится не только о том, чтобы у мобилизованных работников было все необходимое снаряжение, но и беспокоится о поддержке уже демобилизованных с фронта. Так, в рамках программы поддержки для ветеранов предусмотрено все необходимое, чтобы ветераны войны могли быстро вернуться к работе в компании после физической и психологической реабилитации и социальной адаптации», – рассказал сотрудник Ferrexpo Евгений Богодист, демобилизовавшийся 2 мая текущего года и начавший проходить реабилитацию. .

В настоящее время на ЧАО "Полтавский ГОК" демобилизовано пять человек из числа ранее мобилизованных, троих - служивших по контракту; на ООО "Еристовский ГОК" демобилизовано девять человек. На базе медико-санитарной части и других медучреждений страны при поддержке Ferrexpo уже предоставили услуги по реабилитации 116 ветеранам, в настоящее время в рабочую среду компании реинтегрированы четыре из них.

По словам Анны Адом, директора по управлению персоналом и быта Ferrexpo в Украине, наибольшее количество мобилизованных работников – мужчины в среднем 39 лет. Около 20% из них получили тяжелые травмы и нуждаются в лечении в реабилитационных центрах Украины или других государств, 2% – необходимо протезирование.

“Наша программа предусматривает комплексный подход и направлена на то, чтобы максимально эффективно реинтегрировать ветеранов и ветеранок в полноценную социальную и профессиональную жизнь. Она позволит минимизировать количество проблем, с которыми сталкиваются демобилизованные работники при возвращении в свои рабочие места. Кроме того, программа поможет сберечь устойчивость компании в условиях кадрового дефицита”, – отмечает Анна Адом.

Компания также позаботится о создании здорового микроклимата в структурных подразделениях и содействии в реинтеграции вернувшихся с войны сотрудников со стороны их коллег. Персонал предприятий Ferrexpo пройдет обучение основам взаимодействия с людьми, имеющими физиологические недостатки и/или посттравматическое стрессовое расстройство.

Общество
Экономика
Война с Россией
Ferrexpo
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