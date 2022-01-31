Программа по выплате COVID-вакцинации "еПоддержка" продлится до 18 декабря 2022 года
Полностью вакцинированные от коронавируса украинцы смогут получить выплаты до 18 декабря 2022 года
Об этом сообщает Правительственный портал .
"Официальный старт программы ("поддержка", - ред.) состоялся 19 декабря 2021. Программа продлится год - до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов", - напомнили в заявлении.
На первом этапе выплаты можно получить через приложение "Действие". Второй этап продлится во 2-3 кварталах 2022 года. В это время запустят альтернативный офлайн-механизм, над которым государство сейчас работает.
Люди, не имеющие смартфонов, смогут обратиться за получением помощи в формате офлайн.
- Напомним 13 декабря, в Украине стартовал проект Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Дия". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки. Люди в возрасте от 60 лет могут купить за эти деньги лекарства.
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