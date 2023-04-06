Об этом в эфире телемарафона рассказал командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов.

«Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", – отметил он.