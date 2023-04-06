Программа обучения украинских пилотов на истребителях F-16 может быть сокращена: в США высоко оценили навыки защитников, - генерал ВСУ
США высоко оценили навыки украинских пилотов, проходивших тестирование по работе с истребителями F-16: программу их обучения могут сократить
Об этом в эфире телемарафона рассказал командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов.
«Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", – отметил он.
- Напомним, ранее издание Politico сообщило, что сенаторы США требуют предоставить Украине истребители F-16. В обращении чиновники отметили, что война с Россией сейчас находится "на критическом этапе", и истребители могут стать преимуществом для Киева.
- Двое пилотов из Украины находились в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки управления оценивали на тренажерах самолетов, в частности F-16
- Бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов отметил , что украинские пилоты способны научиться управлять западными истребителями меньше, чем за полгода. Украина нуждается в самолетах с характеристиками, подобными F-16.
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