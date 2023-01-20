Вместе с гостем программы Владленом Мараевым, кандидатом исторических наук, автором ютуб-канала "История без мифов" поднимем следующие вопросы:

Почему мы вспоминаем Акт Злуки УНР и ЗУНР как символ украинской государственности, хотя соединение продлилось не так и долго?

Кто являлся идеологом, инициатором объединения? УНР или ЗУНР?

Была ли возможность у Скоропадского объединить Украину?

Жили ли одним днем был ли план? С каким настроением политические деятели создавали это объединение и вообще дело украинской революции?

Почему не удалось сохранить государственность, чего тогда не хватило?

Просматривать эфир и комментировать можно по ссылке:

НЕ ИСТФАК – это разговоры двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:

- Института истории Украины НАН Украины;

- Украинского института национальной памяти;

- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.

Говорим об истории Украины и украинцах, россиянах, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.