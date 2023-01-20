Программа "НеИстфак" в 18:30. День соборности Украины
Акт Злуки, как в 1919 году объединились УНР и ЗУНР и почему все закончилось крахом
Вместе с гостем программы Владленом Мараевым, кандидатом исторических наук, автором ютуб-канала "История без мифов" поднимем следующие вопросы:
Почему мы вспоминаем Акт Злуки УНР и ЗУНР как символ украинской государственности, хотя соединение продлилось не так и долго?
Кто являлся идеологом, инициатором объединения? УНР или ЗУНР?
Была ли возможность у Скоропадского объединить Украину?
Жили ли одним днем был ли план? С каким настроением политические деятели создавали это объединение и вообще дело украинской революции?
Почему не удалось сохранить государственность, чего тогда не хватило?
Просматривать эфир и комментировать можно по ссылке:
НЕ ИСТФАК – это разговоры двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:
- Института истории Украины НАН Украины;
- Украинского института национальной памяти;
- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.
Говорим об истории Украины и украинцах, россиянах, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.
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