Об этом сообщили на сайте Midjourney .

Отмечается, что каждый журнал содержит подборку художественных произведений, состоящий из 10 000 изображений с высоким рейтингом, а также интервью с членами сообщества Midjourney.

Также в журнале будут публиковать подсказки по пользованию Midjourney.

Добавляется, что месячная подписка стоит $4, но первый выпуск можно заказать бесплатно, если ввести промокод subscriber при оплате.

Справка

Midjourney — независимая исследовательская лаборатория и название собственной программы искусственного интеллекта, которая создает цифровые изображения из описаний на естественном языке. Лаборатория финансируется самостоятельно, ее деятельность сосредоточена на дизайне, человеческой инфраструктуре и искусственном интеллекте. Программа Midjourney позволяет пользователям создавать цифровые изображения на основе текстовых запросов.