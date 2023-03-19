Программа искусственного интеллекта Midjourney запустила собственный печатный журнал
Независимая исследовательская лаборатория Midjourney объявила о запуске собственного ежемесячного журнала
Об этом сообщили на сайте Midjourney .
Отмечается, что каждый журнал содержит подборку художественных произведений, состоящий из 10 000 изображений с высоким рейтингом, а также интервью с членами сообщества Midjourney.
Также в журнале будут публиковать подсказки по пользованию Midjourney.
Добавляется, что месячная подписка стоит $4, но первый выпуск можно заказать бесплатно, если ввести промокод subscriber при оплате.
Справка
Midjourney — независимая исследовательская лаборатория и название собственной программы искусственного интеллекта, которая создает цифровые изображения из описаний на естественном языке. Лаборатория финансируется самостоятельно, ее деятельность сосредоточена на дизайне, человеческой инфраструктуре и искусственном интеллекте. Программа Midjourney позволяет пользователям создавать цифровые изображения на основе текстовых запросов.
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