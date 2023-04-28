Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По информации Шмыгаля, средства, в частности, будут направлены на гранты бизнеса, работающего в сфере переработки.

"Стимулируем бизнес к работе и созданию новых рабочих мест. С этой целью продолжаем выдавать гранты по программе еРабота. От ее старта государство уже выплатило более 4 тыс. грантов на сумму 2,4 млрд грн. Больше всего – на развитие перерабатывающих предприятий", – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что поддержку перерабатывающей отрасли увеличат, ведь она открывает перспективу роста доли несырьевого экспорта и увеличения притока валютной выручки в страну.