Программа еРабота: на гранты для бизнеса привлекут еще 1,3 млрд грн
Правительство привлечет еще почти 1,3 млрд грн от Государственного центра занятости для выдачи грантов для бизнеса в рамках программы
Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По информации Шмыгаля, средства, в частности, будут направлены на гранты бизнеса, работающего в сфере переработки.
"Стимулируем бизнес к работе и созданию новых рабочих мест. С этой целью продолжаем выдавать гранты по программе еРабота. От ее старта государство уже выплатило более 4 тыс. грантов на сумму 2,4 млрд грн. Больше всего – на развитие перерабатывающих предприятий", – отметил Шмыгаль.
Он добавил, что поддержку перерабатывающей отрасли увеличат, ведь она открывает перспективу роста доли несырьевого экспорта и увеличения притока валютной выручки в страну.
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