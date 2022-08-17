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Программа "Доступные кредиты 5-7-9%": в 2022 году аграрии привлекли более 55 млрд грн

17 августа, 2022 среда
16:04
Экономика

С начала 2022 года украинские сельскохозяйственные товаропроизводители заключили 29,8 тыс. договоров финансирования в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 55 млрд 108 млн грн

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Как говорится в сообщении, с начала 2022 года украинские сельскохозяйственные товаропроизводители заключили 29,8 тыс. договоров финансирования в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 55 млрд 108 млн грн.

Как отметили в Министерстве, с 1 июня 11 389 аграриев привлекли 16 млрд 557 млн грн кредитов, из них по программе портфельных гарантий 80% - 1 млрд 501 млн грн.

"В целом программа позволяет стартапам и бизнесам получить от 100 тыс. до 50 млн грн на срок до пяти лет. Проценты составляют от 0% до 9% в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства. Агробизнесу банки, как правило, предлагают специальные условия графика погашения кредита", – говорится в сообщении.

Лидерами по объемам кредитования за период с 1 июня по 17 августа стали Винницкая – 2,67 млрд грн, Киевская – 2,5 млрд грн, Черниговская – 1,63 млрд грн, Хмельницкая – 1,71 млрд грн и Сумская области – 1, 69 млрд грн.

Наибольшие объемы кредитования за этот период поступили от Сбербанка – 4,41 млрд грн, Райффайзен Банка – 3,91 млрд грн, ПриватБанка – 1,64 млрд грн, Укргазбанка – 1,22 млрд грн, Укрэксимбанка – 0,68 млрд грн.

"Несмотря на рост учетной ставки НБУ до 25%, банки продолжают выдавать кредиты аграриям на выгодных льготных условиях, в том числе под портфельные гарантии, когда сельхозпроизводителю нужно покрыть залогом лишь 20% от суммы кредита, а остальные 80% банка гарантирует государство", - сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

С 1 июня прием заявок на кредитование в рамках доступных кредитов происходит по привычной формуле "5-7-9%"

"Агропроизводители смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров на онлайн-платформе Государственный аграрный реестр", - отметило Минагрополитики.

  • Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентных ставки – пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

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Украина
аграрии
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