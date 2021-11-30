Проголосовавшие за 5600 ощутят на своей шкуре давление фискальных органов, - Южанина

Об этом сказала народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в парламенте, пишет пресс-служба партии "ЕС".



"Вам должно быть стыдно за сегодняшнее ведение рассмотрения этого важного для страны проекта закона. Я думаю, что вы понесете политическую ответственность за такие свои действия однозначно", – обратилась Южанина к голове Верховной Рады Стефанчуку.



"Я бы хотела всех украинцев предупредить и особенно депутатов, так дружно нажимавших на зеленую кнопку, что фискальные новеллы этого проекта закона, особенно в части администрирования, готовились председателем комитета совместно с исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Олейниковым. Это он настаивал на всех этих притеснениях, на дополнительных полномочиях, которые вы предоставили государственной налоговой службе», – подчеркнула Южанина.



"Мы говорили, что превращаем налоговую службу в сервисную, а вы видите, что над каждым плательщиком должен стоять еще налоговик, БЕБовец с нагайкой и с дополнительными возможностями для ущемления бизнеса", – предостерегает Нина Южанина.



"На самом деле оценку все же должны дать бизнес и люди, которые за вас голосовали. Вы не смогли разобраться в нормах этого закона, но когда вернетесь работать, к своей нормальной жизни – я желаю вам почувствовать на себе, на своей шкуре все эти нормы, за которые вы проголосовали", – отметила Нина Южанина.



"Позор вам, "слуги народа", и тем, кто подголосовал за этот закон. Вы не смогли отстоять права людей", - резюмирует народный депутат.